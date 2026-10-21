Final cu lacrimi de emoție și aplauze la Ciorescu. Cristian Obadă și Andrian Lașcu și-au luat rămas-bun de la naționala de futsal a Moldovei, după ani în care au reprezentat țara. Meciul lor de retragere a fost însă umbrit de înfrângerea categorică suferită de tricolori în fața Franței, scor 0 la 6.

La finalul meciului de aseară din preliminariile Campionatului Mondial dintre Moldova și Franța, Cristian Obadă și Andrian Lașcu au fost aplaudați la scenă deschisă de jucătorii ambelor naționale și de suporterii prezenți la Futsal Arena din Ciorescu.

La 34 de ani, Cristian Obadă și-a încheiat parcursul la națională în calitate de cel mai bun marcator din istoria futsalului moldovenesc. Acesta a înscris 88 de goluri în cele 105 meciuri jucate pentru reprezentativă.

Și Andrian Lașcu, în vârstă de 39 de ani, a pus punct carierei la echipa națională de futsal, după două decenii în tricoul tricolor. Fostul căpitan a adunat 140 de selecții și a marcat 67 de goluri, devenind unul dintre cei mai prolifici jucători din istoria futsalului moldovenesc.

Iar pe teren, aseară francezii au fost mai eficienți și au marcat de șase ori în poarta noastră, în timp ce moldovenii nu au reușit să înscrie.

Pentru naționala Moldovei pregătită de Vasile Arlet, acesta este al doilea eșec în grupa a doua a preliminariilor, după înfrângerea cu 1 la 6 în fața Muntenegrului. Câștigătoarea grupei și cele mai bune patru echipe clasate pe locul doi, dintre cele 12 grupe, se califică direct în turul de elită. Iar celelalte opt echipe de pe locul doi vor disputa un baraj în dublă manșă, iar cele patru învingătoare avansează și ele mai departe. Următorul duel al tricolorilor va fi tot împotriva Franței, pe 9 decembrie, în deplasare.