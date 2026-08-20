Lee Kang-In a avut un debut de vis la Atletico Madrid. Sud-coreeanul a marcat un gol superb la primul său meci oficial pentru echipa lui Diego Simeone. Atletico a învins-o cu 2 la 0 pe nou-promovata Malaga și a început cu dreptul noul sezon din La Liga, Alex Baena înscriind și el un gol spectaculos.

Atletico Madrid a debutat cu victorie în noul sezon de La Liga. Echipa lui Diego Simeone s-a impus cu 2 la 0 în fața Malagăi, pe Metropolitano, într-un meci decis abia în partea a doua. Prima repriză a fost una dificilă pentru gazde. Atletico a avut posesia și a controlat teritorial jocul, dar a găsit cu greu spații în defensiva bine organizată a formației revenite în acest sezon în primul eșalon spaniol.

Mai mult, Malaga a fost foarte aproape să dea lovitura înainte de pauză, însă Jan Oblak a intervenit providențial de două ori în aceeași fază și și-a salvat echipa de la primirea unui gol. Diego Simeone a reacționat după pauză și a schimbat rapid configurația ofensivei. Argentinianul i-a trimis pe teren pe Lee Kang-In, pe Álex Baena și pe fiul său Giuliano Simeone, iar schimbările au transformat jocul lui Atletico. Lee Kang-In a avut nevoie de doar câteva minute pentru a-și lăsa amprenta asupra partidei. Sud-coreeanul, transferat la Atletico în această vară de la PSG, a deschis scorul, cu un șut cu efect, direct în vinclu.

A fost primul gol al lui Lee Kang-In în tricoul lui Atletico și un debut oficial perfect pentru fotbalistul sud-coreean. Reușita sa a fost desemnată și momentul decisiv al partidei, după ce atacurile madrilenilor au fost mult timp fără rezultat. Atletico a continuat să preseze. Ademola Lookman a fost aproape de 2 la 0, iar David Hancko a trimis mingea în bara transversală. Golul al doilea a venit însă tot după o execuție spectaculoasă. În minutul 90, Álex Baena a executat impecabil o lovitură liberă de la aproximativ 25 de metri și a trimis mingea sub bară.

2 la 0 și trei puncte pentru Atletico, într-un meci în care cele două goluri au venit de la jucători intrați pe parcurs. Victoria este cu atât mai importantă pentru echipa lui Simeone, cu cât Atletico vine după un sezon trecut, sub așteptări. În plus, Julian Alvarez nu a fost folosit în această partidă. Atacantul argentinian a revenit mai târziu la pregătiri după participarea la Cupa Mondială și nu a fost considerat suficient de bine pregătit pentru a intra.