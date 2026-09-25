Și în ligile inferioare din Liga Națiunilor au fost meciuri spectaculoase. Austria a început cu dreptul, într-o partidă cu Israel, în care un jucător al oaspeților a dat gol, apoi a făcut un gest necugetat și a fost eliminat. Din aceeași grupă, Kosovo a obținut o victorie la limită, iar în Liga D, Malta a revenit și a câștigat în Andorra. Naționala Moldovei va debuta mâine în Liga Națiunilor, în deplasare contra Slovaciei.

Arcadie Munteanu
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Naționala Austriei a avut nevoie de un final nebun pentru a învinge aseară Israelul în Liga B din Nations League. Austriecii au deschis scorul în minutul 43, atunci când Romano Schmid a transformat un penalty și gazdele au intrat în avantaj la pauză. Israelul a revenit imediat după venirea de la cabine, Sayed Abu Farkhi înscriind și restabilind egalitatea. A fost primul său gol în tricoul echipei naționale, iar fotbalistul a sărbătorit într-un mod inedit și, urmare a gesturilor sale... a fost eliminat de arbitru. Atacantul avea deja un caronaș galben, pentru un fault, iar după gol s-a dus la colțul terenului și a scos fanionul de la corner. Apoi a imitat o împușcătură ... sau o lovitură de biliard, nu este clar, dar rezultatul a fost al doilea cartonaș galben din partea arbitrului și, implicit, cel roșu. După aceasta Austria a forțat, iar pe final presiunea a dat roade. În minutul 90, Phillipp Mwene a marcat superb cu genunchiul pentru 2 la 1.

Doar trei minute mai târziu, uriașul Sasa Kalajdzic a închis meciul. Atacantul a înscris în minutul 93 și Austria s-a impus cu 3 la 1.
În celălalt meci din grupă, Kosovo a obținut o victorie importantă în fața Irlandei. Partida a fost echilibrată, iar singurul gol al duelului a venit abia în minutul 83. Vedat Muriqi a fost eroul kosovarilor.

Iar în Liga D, Malta a reușit o revenire spectaculoasă în deplasare, împotriva Andorrei. Gazdele au început mai bine și au deschis scorul în minutul 17 prin Guillaume Lopez. Malta a revenit însă. În minutul 36, Irvin Cardona a restabilit egalitatea cu o execuție foarte bună, iar la pauză era 1 la 1. În repriza secundă, meciul a rămas deschis, iar Malta a dat lovitura în minutul 81. Teddy Teuma a înscris golul victoriei și a adus Maltei trei puncte importante.

Iar mâine intră în competiție și naționala Moldovei. Tricolorii lui Lilian Popescu debutează în Liga Națiunilor în deplasare, împotriva Slovaciei.

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