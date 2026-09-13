Lionel Messi a înscris un gol fabulos, dar nu a fost suficient pentru ca Inter Miami să obțină victoria în duelul cu Nashville. Cele două formații au remizat, 2 la 2, într-un meci spectaculos din MLS.

Argentinianul a ieșit din nou la rampă în minutul 62. Leo Messi a primit mingea la marginea careului, și a trimis din prima, cu stângul, un șut plasat excelent lângă bara din stânga portarului. A fost golul care a dus-o pe Inter Miami în avantaj. Nashville însă nu a renunțat la luptă și a egalat în prelungiri, prin Sam Surridge, care a reușit dubla.

Astfel, Inter Miami a ratat victoria, iar Nashville și-a păstrat avantajul de nouă puncte în fruntea Conferinței de Est. Pentru Messi, reușita a fost a 19-a în actualul sezon de MLS, iar argentinianul este acum lider solitar în clasamentul golgheterilor. Mai mult, acesta a ajuns la 99 de goluri marcate pentru Inter Miami în toate competițiile, fiind la un singur gol de o nouă bornă impresionantă.