Lionel Messi a marcat primul gol după moartea tatălui său. Argentinianul a făcut un gest emoționant după reușită, ridicând mâinile spre cer. Messi a înscris și a oferit o pasă decisivă, dar Inter Miami nu a reușit să câștige la Philadelphia.

Lionel Messi a înscris primul său gol după moartea tatălui său, Jorge, într-un meci cu o încărcătură emoțională puternică. Inter Miami a remizat, 2 la 2, pe terenul celor de la Philadelphia Union, în Major League Soccer. Gazdele au deschis primile scorul prin Indiana Vassilev, dar după aceasta legea pe teren a facut-o Leo Messi. Argentinianul a profitat de demarcarea lui Luis Suarez și a contribuit la faza din care Daniel Pinter a înscris. Cinci minute mai târziu, Messi a trecut de la rolul de pasator la cel de marcator și a făcut 2 la 1, trimițând cu stângul o execuție cu efect, direct în colțul lung.

A urmat o celebrare reținută. Messi s-a bucurat alături de coechipieri, apoi și-a ridicat mâinile spre cer, într-un gest dedicat tatălui său. Jorge Messi a murit pe 8 august, la vârsta de 68 de ani, în Rosario, Argentina. Tatăl și agentul lui Lionel Messi a avut un rol important în cariera fotbalistului încă din perioada copilăriei și a fost unul dintre oamenii care l-au însoțit în drumul spre Barcelona și apoi spre fotbalul mondial.

Golul de la Philadelphia i-a ridicat bilanțul la 13 reușite în MLS în acest sezon, Messi fiind la un singur gol de liderul clasamentului golgheterilor, Petar Musa de la FC Dallas. Reușita sa însă nu a fost victorioasă, deoarece Neil Pierre a egalat, iar meciul s-a încheiat 2 la 2. Remiza a oprit seria de trei înfrângeri consecutive a lui Inter Miami. Echipa lui Guillermo Hoyos are acum 39 de puncte, după 20 de partide, cu 11 victorii, șase remize și trei înfrângeri, fiind pe locul 2 în Conferința de Est din MLS.