Lionel Messi marchează un supergol, dar nu poate evita înfrângerea lui Inter Miami în campionatul nord american de fotbal. Argentinianul a înscris superb dintr-o lovitură liberă.

Superstarul argentinian a executat perfect o lovitură liberă și a trimis mingea peste zid, direct în plasă. Portarul a fost fără replică, iar Messi a restabilit egalitatea. Vârful lui Inter Miami este într-o formă incredibilă. Leo Messi are în ultimile 10 meciuri 10 goluri și a oferit alte 5 pase decisive.

Totuși reușita superstarului argentinian nu a fost îndeajunj, pentru că echipa sa a pierdut dramatic, cu 1 la 2, în deplasare, contra celor de la Columbus Crew. Gazdele au dat lovitura în prelungiri prin Jamal Thiare și au obținut toate cele trei puncte.

Inter Miami pierde și rămâne în urmă în lupta pentru primul loc în Conferința de Est. Echipa este la 14 puncte de liderul Nashville și mai are șapte meciuri de disputat până la finalul sezonului regulat.