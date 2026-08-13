Lionel Messi a revenit noaptea trecută pe terenul de fotbal, într-un moment extrem de dificil. La doar câteva zile după moartea tatălui său, argentinianul a intrat la pauza meciului dintre Inter Miami și Club Leon, iar fanii l-au întâmpinat cu o ovație puternică. Revenirea sa nu a putut însă salva echipa de la eliminarea din Leagues Cup.

Lionel Messi a revenit din Argentina, după ce a participat la înmormântarea tatălui său și a intrat pe teren noaptea trecută, vizibil emoționat. Căpitanul celor de la Miami a fost întâmpinat cu ovații și aplauze, dar pe rețele Messi a lăsat să se înțeleagă că se gândește chiar la o scurtă retragere. Noaptea trecută însă revenirea argentinianului nu a fost suficientă pentru Inter Miami, care a fost eliminată din Leagues Cup după o înfrângere cu 2 la 3 în fața mexicanilor de la Leon.

Inter Miami a condus cu 1 la 0, după golul lui Dániel Pintér, dar apoi mexicanii de la Leon au întors partida. Daniel Arcila a egalat, Juan Domínguez a făcut 2 la 1, iar Yannick Bright a restabilit egalitatea pentru Miami. Tot Arcila a decis meciul în final, marcând pentru 3 la 2 în minutul 83.

Lionel Messi a încercat să schimbe soarta partidei. A creat pericol în ofensivă și a participat la fazele de atac ale gazdelor, însă Inter Miami nu a mai găsit golul care să-i păstreze speranțele de calificare. Inter Miami a pierdut și a fost eliminată. Este pentru prima dată când formația din Florida părăsește Leagues Cup atât de devreme. Competiția le pune față în față pe cele mai bune cluburi din Major Soccer League și prima ligă mexicană. Toate cele trei ediții precedente au fost câștigate de echipe din MLS, de Inter Miami, Columbus Crew și anul trecut de Seattle Sounders.