După un turneu fabulos la mondial, Lionel Messi este din nou decisiv pentru Inter Miami. Argentinianul a marcat o dublă de senzație cu Atletico San Luis și stabilește un nou record. Iar un alt star, Antoine Griezmann își continuă începutul perfect în Statele Unite și a contribuit la victoria lui Orlando City împotriva lui Monterrey.

Lionel Messi continuă să rescrie istoria fotbalului nord-american. Căpitanul lui Inter Miami a marcat de două ori în victoria cu 4 la 2 împotriva mexicanilor de la Atletico San Luis și a devenit cel mai bun marcator din istoria Leagues Cup, o competiție intercluburi din zona CONCACAF, în care se întâlnesc cel mai bune echipe din campionatul Statelor Unite și Canadei, și din prima ligă din Mexic.

Noaptea trecută Atletico San Luis a deschis scorul încă din minutul 4 prin David Rodriguez, însă Messi a egalat 7 minute mai târziu. Argentinianul a fost implicat apoi și la golul lui Telasco Segovia, care a întors rezultatul, după care starul sud-american și-a trecut în cont dubla chiar înainte de pauză.

Grație celor două reușite, Messi a ajuns la 14 goluri în Leagues Cup și l-a depășit pe Denis Bouanga în clasamentul all-time al competiției. Mai mult, argentinianul a atins această performanță în numai 12 apariții, confirmând încă o dată impactul uriaș pe care îl are asupra formației din Florida. Micael a făcut 4 la 1 în prelungirile primei reprize, iar Rafa Llorente a redus din diferență în partea secundă și a stabilit scorul final. Inter Miami, câștigătoarea trofeului în 2023 și finalistă în 2025, este considerată din nou una dintre marile favorite la cucerirea competiției.

Și un alt nume mare al fotbalului european a strălucit în Leagues Cup. Antoine Griezmann a înscris pentru al doilea meci consecutiv de la sosirea în MLS și a contribuit decisiv la victoria lui Orlando City, scor 2 la 1, în fața formației mexicane Monterrey. Francezul a deschis scorul în minutul 27,

Tyrese Spicer a transformat un penalty în repriza secundă pentru 2 la 0, iar belgianul Hugo Cuypers a redus din diferență în prelungiri pentru echipa antrenată de Matías Almeyda, însă nu a mai putut evita înfrângerea. Prima etapă din Leagues Cup a confirmat încă o dată dominația cluburilor din MLS, care încearcă să câștige trofeul pentru al patrulea an consecutiv.