Liverpool a început era Andoni Iraola cu o victorie în meciul amical cu Sunderland. Cormoranii au învins-o cu 4 la 2 pe rivala din campionat, în primul meci de pregătire al verii, însă succesul a fost umbrit de accidentarea fundașului Joe Gomez, ieșit de pe teren încă din debutul partidei.

Liverpool a început cu dreptul noua eră sub comanda lui Andoni Iraola, după victoria cu 4 la 2 obținută în fața lui Sunderland, la Nashville, în primul amical al presezonului. Liverpool a deschis prima scorul prin Kieran Morrison, dar Sunderland a replicat prin golul superb a lui Enzo Le Fée.

A fost un meci dominat în mare parte de Liverpool, iar nou intratul Dominik Szoboszlai a făcut 2 la 1 cu o bijuterie de gol.

Ucraineanul Timur Tutierov a egalat, dar Sunderland nu a putut ține pasul cu ritmul impus de cormorani în repriza secundă. Federico Chiesa și Lewis Koumas au înscris golurile care au adus victoria. La final, Andoni Iraola a recunoscut că echipa este departe de forma optimă, explicând că jucătorii resimt încă încărcătura antrenamentelor din ultimele zile.

Meciul a oferit și primele indicii despre stilul de joc al tehnicianului spaniol, dar partida de la Nashville a fost disputată fără mai multe vedete ale lui Liverpool, aflate încă în vacanță după Cupa Mondială. Astfel tehnicianul spaniol a profitat de ocazie pentru a testa mai mulți tineri din academie, care au lăsat o impresie bună.

Turneul de pregătire din Statele Unite continuă pentru Liverpool cu alte două meciuri programate împotriva formațiilor Wrexham și Leeds United. Apoi cormoranii se întorc în Europa unde urmează să mai aibă alte două partide de verificare cu AS Monaco și Como, înaintea debutului în noul sezon din Premier League. Primul meci oficial pentru Liverpool este programat pe 23 august, în deplasare, contra lui Newcastle.