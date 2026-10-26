Liverpool a profitat de pasul greșit al rivalilor și a urcat pe locul patru în Premier League, după o victorie convingătoare în fața celor de la Brighton. Cormoranii au rezolvat meciul în doar patru minute, în prima repriză. În schimb, la Manchester United, criza se adâncește. Echipa lui Michael Carrick a fost învinsă categoric, pe teren propriu, de Bournemouth, scor 0 la 3, iar viitorul antrenorului este tot mai incert.

Victorie importantă pentru Liverpool, care a învins-o pe Brighton cu 2 la 0, pe Anfield, în etapa a opta a campionatului Angliei. Cele două goluri au venit în prima repriză, într-un interval de doar patru minute.

În minutul 17, Florian Wirtz a șutat spre poartă, iar mingea a fost deviată decisiv de Pascal Groß, care și-a trimis balonul în propria poartă. Iar 4 minute mai târziu, Alexander Isak a majorat avantajul gazdelor, după o incursiune bună pe flancul drept a lui Bradley Barcola.

Atacantul suedez a finalizat cu sânge rece și a înscris pentru al treilea meci consecutiv de campionat. Liverpool a controlat jocul și a avut ocazii să-și mărească avantajul, însă portarul Bart Verbruggen a intervenit în mai multe rânduri. Nici Brighton nu a reușit să revină în meci, deși au avut ocazii importante, iar Yasin Ayari a trimis chiar odată și balonul în bară. Succesul este cu atât mai important pentru Liverpool, cu cât Brighton venea după patru victorii consecutive în Premier League. În urma acestui rezultat, cormoranii au urcat pe locul patru, cu 15 puncte, la unul chiar în spatele celor de la Brighton.

În schimb, rivala de moarte, Manchester United traversează o perioadă tot mai dificilă. Diavolii roșii au pierdut cu 0 la 3 în fața lui Bournemouth, chiar pe Old Trafford, iar presiunea asupra antrenorului Michael Carrick a crescut considerabil.

Oaspeții au deschis scorul în minutul 38, prin Rayan. Cinci minute mai târziu, Marcus Tavernier a profitat de o greșeală a apărării gazdelor și a înscris din apropiere, iar speranțele unei reveniri s-au risipit în partea secundă, în minutul 71. Atunci Evanilson a profitat de o ieșire neinspirată a portarului Senne Lammens și a trimis mingea în plasă, stabilind scorul final de 3 la 0.

Situația este complicată și de decizia lui Carrick de a-l lăsa pe banca de rezerve pe căpitanul Bruno Fernandes, după criticile acestuia la adresa tacticii antrenorului. Portughezul nu a fost introdus deloc pe teren. Manchester United a ajuns astfel la opt meciuri consecutive fără victorie în toate competițiile și ocupă locul 16 în clasament, cu doar șapte puncte după opt etape, la numai un punct de zona retrogradării.