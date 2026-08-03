Liverpool continuă să caute răspunsuri înaintea noului sezon. În ultimul test al turneului american, cormoranii au cedat cu 2 la 4 în fața celor de la Leeds United, după ce la pauză conduceau confortabil cu două goluri. Cu o defensivă decimată de absențe, noul proiect al lui Andoni Iraola ridică deja primele semne de întrebare înaintea debutului în Premier League.

Al treilea amical al verii pentru Liverpool a început excelent pentru formația lui Andoni Iraola. Pe arena din Chicago, tânărul Luke Chambers a deschis scorul încă din minutul 7, iar Florian Wirtz a dublat avantajul înainte de pauză, după o fază colectivă spectaculoasă.

În primele 45 de minute, Liverpool a controlat jocul și a lăsat impresia că va obține o nouă victorie în perioada de pregătire. Totul s-a schimbat însă după pauză. Odată cu numeroasele modificări făcute de Iraola, ritmul și organizarea defensivă s-au prăbușit. Brendan Aaronson a redus din diferență, Dominic Calvert-Lewin a restabilit egalitatea, iar Sean Longstaff a adus-o pe Leeds în avantaj.

Același Calvert-Lewin a reușit dubla și a închis tabela cu o lovitură de cap, completând o remontada spectaculoasă a formației pregătite de Daniel Farke. De partea cealaltă aceasta este prima înfrângere din mandatul lui Andoni Iraola, instalat în această vară pe banca lui Liverpool după plecarea lui Arne Slot. Deși rezultatul nu are consecințe directe, problemele defensive rămân evidente.

Echipa vine după un sezon dezamăgitor, iar noul antrenor încearcă să reconstruiască o defensivă afectată atât de plecări, cât și de accidentări. La Chicago au lipsit mai mulți jucători importanți. Virgil van Dijk se află încă în vacanță după participarea la Cupa Mondială, Ibrahima Konate a părăsit clubul în această vară, iar Joe Gomez, Giovanni Leoni și alți fundași sunt indisponibili din cauza problemelor medicale. Liverpool va mai disputa două partide de verificare, cu AS Monaco și Como, înaintea debutului oficial în noul sezon de Premier League. Primul meci din campionat este programat pe 23 august, în deplasare, contra celor de la Newcastle United.