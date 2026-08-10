Marile cluburi din Anglia își continuă testele înaintea debutului noului sezon. Liverpool și Arsenal au cedat cu 2 la 3. Cormoranii au pierdut primul meci al lui Andoni Iraola pe Anfield, iar Arsenal a cedat trofeul Emirates Cup în fața Borussiei Dortmund. În schimb, Manchester City a revenit spectaculos și a învins-o pe Atletico Madrid, la spanioli remarcându-se un puști de 16 ani.

Liverpool a pierdut cu 2 la 3 în fața lui Monaco, chiar la primul meci disputat de Andoni Iraola pe Anfield în calitate de antrenor al „cormoranilor”. Gazdele au început excelent și au marcat de două ori în prima jumătate de oră. Alexander Isak a deschis scorul în minutul 16, după o combinație între Ryan Gravenberch și Dominik Szoboszlai, iar Florian Wirtz a făcut 2 la 0 în minutul 29, profitând de o fază creată de Lewis Koumas și Cody Gakpo.

AS Monaco a redus din diferență înainte de pauză, atunci cân Aleksandr Golovin a transformat un penalty în minutul 44, după ce rusul a fost faultat în careu de căpitanul englezilor, Virgil van Dijk. Monegascii au continuat să forțeze în atac, iar după pauză au egalat prin Mika Biereth. Tehnicianul cormoranilor Andoni Iraola a făcut nu mai puțin de 11 schimbări pe parcursul reprizei secunde, iar noul transfer Victor Munoz a debutat pentru Liverpool. Spaniolul a intrat în minutul 61, însă modificările masive au afectat ritmul gazdelor. AS Monaco a dat lovitura în minutul 88,a tunci când Paris Brunner a înscris cu o lovitură de cap. Liverpool a pierdut astfel pentru a doua oară în presezon după ce a condus cu o diferență de două goluri. Pentru Liverpool urmează ultimul amical al verii, pe 16 august, pe Anfield, împotriva formației italiene Como.

Iar la Londra, Arsenal a pierdut cu 2 la 3 în fața Borussiei Dortmund și a cedat trofeul Emirates Cup. Turneul organizat de „tunari” a ajuns la ediția din 2026 cu un format de un singur meci, iar Arsenal urmărea să cucerească pentru a zecea oară trofeul. Dortmund a oprit însă seria campioanei Angliei. Nemții au început perfect și au marcat de două ori până la pauză. Samuele Inacio a deschis scorul în minutul 7, după o pasă primită de la Felix Nmecha, iar Konstantinos Karetsas a majorat avantajul Borussiei înainte de jumătatea primei reprize.

Arsenal a revenit în partea secundă. Ethan Nwaneri a redus diferența în minutul 54 și a reaprins speranțele tunarilor. Dar Dortmund a răspuns rapid. Joane Gadou a înscris pentru 3 la 1, după o fază aglomerată în careul londonez. Totuși Arsenal nu a renunțat. Viktor Gyokeres a transformat un penalty în minutul 69 și a făcut 3 la 2. Londonezii au continuat să preseze, iar Gabriel Martinelli a înscris spre final, însă reușita a fost anulată pentru ofsaid.

Până la urmă Borussia Dortmund a rezistat și a cucerit Emirates Cup cu 3 la 2. Liverpool, la fel ca și Arsenalm mai are programat un amical cu italienii de la Como, după care va disputa Community Shield împotriva lui Manchester City, pe 16 august.

În schimb, în Asia, Manchester City a obținut o victorie spectaculoasă, 3 la 1 cu Atletico Madrid, în fața a aproximativ 50 de mii de spectatori la Seoul World Cup Stadium. Madrilenii au deschis scorul înainte de pauză prin Jorge Dominguez. Fundașul de numai 16 ani a fost una dintre surprizele partidei și a profitat de o fază în care mingea a ajuns în careu după o deviere.

Manchester City a revenit însă spectaculos după pauză. Antoine Semenyo a fost omul decisiv la primele două goluri ale englezilor. În minutul 56, acesta a recuperat mingea și i-a pasat lui Omar Marmoush, care a restabilit egalitatea. Doar două minute mai târziu, combinația s-a repetat, iar egipteanul a înscris din nou și a întors scorul.

Marmoush a reușit astfel o dublă într-un interval de doar câteva minute, iar City a trecut de la 0 la 1 la 2 la 1. Atletico a încercat să revină, iar Diego Simeone a schimbat mai mult de jumătate din echipă după aproximativ o oră de joc. Manchester City a rezistat presiunii și a mai înscris o dată pe final. Rayan Ait-Nouri a stabilit scorul final, 3 la 1, după o nouă acțiune periculoasă a englezilor. City încheie astfel cu o victorie turneul de pregătire din Asia, iar echipa pregătită de Enzo Maresca intră în linie dreaptă pentru startul noului sezon.