Luis de la Fuente rămâne la cârma Spaniei până în 2032. Selecționerul campioanei mondiale și europene a semnat prelungirea contractului, iar federația spaniolă i-a pregătit un mandat care îl va duce prin următoarele trei turnee finale: EURO 2028, Campionatul Mondial din 2030 și EURO 2032.

Federația Regală Spaniolă de Fotbal a aprobat în unanimitate noul acord al lui Luis de la Fuente, care va rămâne selecționer până la finalul Campionatului European din 2032. Este cel mai lung mandat contractual acordat vreodată unui selecționer al Spaniei. Decizia vine la doar două luni după ce De la Fuente a condus selecționata La Roja spre al doilea titlu mondial din istorie. Spania a învins Argentina cu 1 la 0 în finala disputată pe 19 iulie, în New Jersey, iar golul victoriei a fost marcat de Ferran Torres.

De la Fuente a transformat rapid naționala într-o echipă de trofee. În palmaresul său se află deja trei titluri majore: Liga Națiunilor din 2023, Campionatul European din 2024 și Cupa Mondială din 2026.

Singurul trofeu pe care nu l-a putut păstra în vitrină este Liga Națiunilor din 2025. Spania a pierdut atunci finala în fața Portugaliei, la loviturile de departajare. Iar cifrele selecționerului sunt impresionante. În primele 50 de meciuri la naționala mare, De la Fuente a obținut 38 de victorii, 10 remize și doar două înfrângeri. Acum, De la Fuente are în față un proiect pe termen lung.

Primul obiectiv va fi EURO 2028, turneu găzduit de Anglia, Irlanda de Nord, Republica Irlanda, Scoția și Țara Galilor. Apoi vine Mondialul din 2030, unul special pentru Spania. Turneul va fi organizat în principal de Spania, Portugalia și Maroc, iar pentru celebrarea centenarului primei Cupe Mondiale vor fi disputate câte un meci în Uruguay, Argentina și Paraguay. Toate cele șase naționale vor avea calificarea asigurată automat.

Iar în 2032, Spania ar urma să-și apere titlul european în Italia și Turcia, cele două țări care vor organiza turneul final.

Astfel, Luis de la Fuente va încerca să continue o perioadă în care Spania a revenit în fruntea fotbalului mondial și a stabilit deja un record de invincibilitate. La Roja a ajuns la 38 de meciuri consecutive fără înfrângere, cea mai lungă serie de acest fel din istoria fotbalului internațional masculin.