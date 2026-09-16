Campioana mondială își păstrează antrenorul. Luis de la Fuente va conduce Spania și la Mondialul din 2030, după ce a cucerit trei trofee importante în mai puțin de patru ani.

Luis de la Fuente va rămâne pe banca Spaniei până la Cupa Mondială din 2030. Antrenorul campioanei mondiale și Federația Spaniolă au ajuns la un acord pentru prelungirea contractului, care era valabil până în 2028. Informația a fost anunțată de presa spaniolă. De la Fuente a preluat naționala în 2023, iar de atunci a transformat Spania într-una dintre cele mai performante reprezentative din fotbalul internațional. În primul său an a cucerit Liga Națiunilor, apoi a câștigat EURO 2024, iar în această vară a dus Spania până la al doilea titlu mondial din istorie.

Finala Mondialului din 2026 a fost una dramatică. Spania a învins Argentina cu 1 la 0 după prelungiri, prin golul lui Ferran Torres, și a ridicat trofeul pe stadionul din New Jersey.

Pentru Spania a fost al doilea titlu mondial, după cel cucerit în 2010. Succesul din America de Nord a venit după un turneu aproape perfect. Spania a încheiat competiția neînvinsă și a primit un singur gol în cele opt meciuri. Portarul Unai Simón a păstrat șapte partide fără gol primit, record pentru un portar la o singură ediție a Cupei Mondiale. De la Fuente a intrat și el în istoria competiției. La 65 de ani și 28 de zile, a devenit cel mai vârstnic antrenor care câștigă Cupa Mondială, depășindu-l pe Vicente del Bosque.

Iar rezultatele sale la națională sunt impresionante, Spania a pierdut doar două dintre cele 41 de meciuri oficiale disputate cu De la Fuente pe bancă. Totodată, La Roja are o serie de 38 de partide oficiale consecutive fără înfrângere. Noul contract îi oferă lui De la Fuente șansa de a-și apăra titlul mondial chiar pe teren propriu. Cupa Mondială din 2030 va fi organizată de Spania, Portugalia și Maroc.