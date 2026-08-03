Lupta pentru titlu începe să capete contur în campionatul național de fotbal. Sheriff Tiraspol, Petrocub Hîncești și Zimbru Chișinău au obținut victorii convingătoare în etapa a șasea și s-au desprins în fruntea clasamentului, în timp ce diferența față de restul plutonului începe să crească.

Sheriff Tiraspol rămâne liderul campionatului moldovenesc de fotbal după o nouă demonstrație de forță. Formația din Tiraspol s-a impus cu 5 la 1 pe terenul celor de la CSF Bălți și ajunge la 14 puncte după șase etape, păstrându-și statutul de favorită la câștigarea titlului. Viespile au rezolvat partida încă din prima repriză. Mijlocașul din Coasta de Fildeș, Konan Loukou a deschis scorul în minutul 14, iar Vitor Hugo și-a demonstrat din nou calitatea execuțiilor fixe. Mai întâi, brazilianul a înscris spectaculos din lovitură liberă, apoi a oferit un assist din corner pentru golul marcat cu capul de fundașul din Liberia, Natus Swen.

Gazdele au redus din diferență înainte de pauză prin Sandu Roga și au reaprins pentru scurt timp speranțele suporterilor bălțeni. După revenirea de la vestiare însă, Sheriff a controlat fără emoții jocul. Danila Forov a dus scorul la 4 la 1, iar în minutele de prelungire Vladimir Fratea a închis tabela, transformând penalty-ul obținut chiar de el. Cu acest succes, Sheriff acumulează 14 puncte și își consolidează prima poziție în clasament, având trei puncte avans față de principalele urmăritoare. Pe locul 2 este campioana Petrocub Hîncești, care nu a făcut nici ea vreun pas greșit. Echipa pregătită de Shota Maharadze a trecut cu 3 la 1 de Politehnica UTM Chișinău. Sergiu Plătică a deschis scorul, Dan Pușcaș a majorat avantajul, iar Nicolae Rotaru a marcat epntru 3 la 0.

Politehnica a replicat în minutele de prelungire și a înscris golul de onoare prin camerunezul Yannick Nkalle. Cu succesul de aseară leii din Hîncești se mențin în plutonul fruntaș, cu 11 puncte. Același punctaj îl are și Zimbru Chișinău, care a oferit unul dintre cele mai solide meciuri ale sezonului. Galben-verzii au învins-o categoric pe Dacia Buiucani, cu 4 la 0, în partida disputată la Nisporeni. Alexandru Bețivu a deschis scorul, Ahmed Bonnah a dublat avantajul, iar Eugeniu Cociuc și Matteo Amoroso au completat recitalul ofensiv al zimbrilor.

În etapa următoare în Liga 7777, este programat un prim duel direct dintre pretendentele la titlu, Zimbru urmând să primească vizita campioanei Petrocub, într-un meci care poate influența serios configurația clasamentului.