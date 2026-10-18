Finalista de la Roland Garros, Maja Chwalinska a dat lovitura la Wuhan și a cucerit primul trofeu WTA din carieră. Poloneza a avut parte de o revenire spectaculoasă în marea finală.

La 25 de ani, Maja Chwalinska a reușit cea mai mare performanță a carierei sale. Poloneza a cucerit trofeul turneului WTA 1000 de la Wuhan, după ce a revenit spectaculos în finala cu britanica Sonay Kartal. Partida nu a început deloc bine pentru Chwalinska. Englezoaica a dominat primul set, a lovit agresiv și a profitat de greșelile adversarei, impunându-se cu 6 la 2. Sonay Kartal părea să aibă controlul și în setul secund, însă poloneza a găsit resursele necesare pentru a schimba soarta meciului.

Chwalinska a început să prelungească schimburile, a variat direcția loviturilor și a atacat colțurile terenului și a restabilit egalitatea după 6 la 4 în actul doi. Ba mai mult Maja Chwalinska a încheiat în stil mare o săptămână de vis la Wuhan. După două ore și 43 de minute de joc, ea a câștigat categoric setul decisiv cu 6 la 2 și s-a încoronat regină în China.

Astfel, Chwalinska a cucerit primul său trofeu în circuitul WTA. Succesul de la Wuhan nu a venit întâmplător. În sferturile de finală, Chwalinska a produs una dintre surprizele turneului, eliminând-o pe americanca Iva Jovic, favorita numărul 10, ca apoi să o elimine în semifinale pe compatrioata sa, Iga Swiatek, fostă lideră mondială și deținătoare a șase titluri de Grand Slam. Pentru triumful la Mastersul chinez, poloneza va încasa 665 de mii de dolari și 1000 de puncte în clasamentul mondial.