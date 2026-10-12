Manchester City a făcut spectacol pe Anfield și i-a administrat o înfrângere dură rivalei Liverpool. Cormoranii au fost spulberați cu 3 la 0 după ce au rămas în 10 oameni. Echipa lui Enzo Maresca își păstrează astfel parcursul perfect în campionat.

Manchester City a obținut una dintre cele mai importante victorii ale începutului de sezon în Premier League. Echipa pregătită de Enzo Maresca a învins-o pe Liverpool cu 3 la 0, chiar pe Anfield, în etapa a șasea a campionatului Angliei. Prima repriză a fost echilibrată și nu a oferit prea multe ocazii clare. Manchester City a încercat să amenințe poarta apărată de Alisson, însă șuturile lui Enzo Fernández și Rayan Cherki nu au pus probleme deosebite în timp ce cormoranii au raspuns modest.

În schimb, Liverpool a început mult mai bine partea secundă. În primele minute după pauză, Gianluigi Donnarumma a intervenit la șuturile lui Lewis Koumas și Ryan Gravenberch, iar Alexis Mac Allister a trimis mingea puțin pe lângă poartă. Momentul decisiv s-a produs în minutul 62. Ryan Gravenberch a primit al doilea cartonaș galben după un duel cu Jeremy Doku și a fost eliminat. Liverpool a rămas în zece oameni, iar Manchester City a profitat rapid de avantaj. Trei minute mai târziu, Haaland a deschis scorul, finalizând din apropiere după o acțiune în care a fost implicat Doku. Iar în minutul 68, belgianul a trecut la finalizare și a înscris cu un șut spectaculos, trimis direct în vinclu.

În 10 oameni Liverpool a părut neputincioasă, iar în minutul 78, Rayan Cherki a închis tabela cu o execuție de mare clasă. Francezul a combinat cu Elliot Anderson și Josko Gvardiol, apoi a finalizat cu sânge rece pe lângă Alisson. Astfel, City a rezolvat partida în numai 13 minute, după eliminarea lui Gravenberch. Succesul o menține pe Manchester City pe primul loc, cu maximum de puncte după primele șase etape. Victoria vine într-un context tensionat pentru Manchester City.

Înaintea confruntării, clubul fusese găsit vinovat de încălcarea a 114 reguli financiare ale Premier League, într-un dosar contestat de formația din Manchester. Clubul a făcut apel împotriva deciziei. De cealaltă parte, pentru Liverpool, a fost primul eșec în actuala ediție de campionat.

Tot ieri, într-un alt meci al etapei, Everton a remizat în deplasare cu Hull City, scor 2 la 2, iar Crystal Palace a învins-o pe Nottingham cu 3 la 1. Forest a deschis scorul încă din minutul 3, prin Dan Ndoye, însă gazdele au întors rezultatul reușind să înscrie de 3 ori prin Daichi Kamada, Jefferson Lerma și Jeremy Pino.