Manchester City și-a început apărarea trofeului Cupei Ligii Angliei cu o victorie categorică. Cetățenii au zdrobit-o pe Norwich cu 5 la 0, iar omul serii a fost Floyd Samba, un puști de doar 17 ani.

Promovat la prima echipă de Enzo Maresca, la doar 17 ani, Floyd Samba a marcat de două ori pentru Manchester City, iar cetățenii au făcut spectacol în Cupa Ligii. Samba a fost titular în primul său meci oficial la seniori și a jucat toate cele 90 de minute. Mai mult, antrenorul l-a folosit într-o poziție neobișnuită pentru el, cea de atacant central. Puștiul a avut nevoie de doar 29 de minute pentru primul gol. A primit o centrare de la Allan și a trimis mingea în plasă cu o lovitură de cap.

Trei minute mai târziu, Rayan Cherki a făcut 2 la 0, iar City a intrat la pauză cu un avantaj confortabil. După revenirea de la vestiare, Allan și-a marcat și el debutul printr-un gol, în minutul 48. Iar 6 minute mai târziu, Samba a lovit din nou. A primit mingea în careu de la Rayan Aït-Nouri și a trimis un șut superb, la colțul lung.

Dublă la debut pentru puștiul de 17 ani, iar la final a fost desemnat omul meciului. În sezonul trecut, fotbalistul crescut în academia lui City a marcat 17 goluri și a oferit șase pase decisive pentru echipele de juniori. Acum, la primul meci pentru seniori, a înscris de două ori. Scorul final, de 5 la 0, pentru deținătoarea trofeului, a fost stabilit de Ryan McAidoo, iar Manchester City reușește a șasea victorie consecutivă în toate competițiile. Cetățenii merg astfel în optimile de finală, unde vor întâlni formația Brighton, cea care a oferit surpriza rundei și a eliminat-o pe cealaltă echipă din Manchester, pe United, cu 3 la 2.