Manchester United și Chelsea au obținut victorii spectaculoase în etapa a doua din Premier League. Diavolii roșii au revenit de la 0 la 1 și au zdrobit-o pe Ipswich cu 5 la 2, în timp ce Chelsea a trecut de Brighton într-un thriller cu șapte goluri.

Manchester United a avut nevoie de o revenire spectaculoasă pentru a obține prima victorie a sezonului. Pe Old Trafford, Ipswich a deschis scorul în minutul 29, prin Leif Davis, iar gazdele au avut nevoie de o reacție rapidă. Bruno Fernandes a restabilit egalitatea înainte de pauză, iar după reluare United a preluat controlul. Un autogol al lui Jacob Greaves a dus scorul la 2 la 1, iar Fernandes a transformat un penalty pentru 3 la 1. Căpitanul lui United a completat apoi hat-trickul și a devenit omul meciului.

Bryan Mbeumo a înscris pentru 5 la 1, iar Ipswich a mai redus din diferență prin Chuba Akpom. Manchester United s-a impus, astfel, cu 5 la 2, după ce pierduse surprinzător cu 0 la 2 în prima etapă, pe terenul nou-promovatei Hull City. Victoria îi oferă lui Michael Carrick primele trei puncte ale sezonului, iar Bruno Fernandes a ieșit în evidență cu un hattrick.

Iar la Londra, Chelsea a oferit un alt meci spectaculos. Formația pregătită de Xabi Alonso a învins-o pe Brighton cu 4 la 3 și are maximum de puncte după primele două etape. Chelsea a început fulminant și conducea cu 3 la 0 după doar 32 de minute.

Romeo Lavia a deschis scorul, Pedro Neto a majorat avantajul, iar Joao Pedro a înscris împotriva fostei sale echipe.

Brighton nu a renunțat însă la luptă.

Malick Yalcouye a redus din diferență, apoi un autogol al lui Joao Pedro a făcut ca finalul să fie unul cu emoții pentru gazde. Totuși Cole Palmer a marcat golul de 4 la 2 și a mai tăiat din avântul oaspeților.

Pascal Gross a înscris și el, însă Chelsea a rezistat presiunii. Aristocrații au, astfel, două victorii din două în Premier League, după ce în prima etapă a trecut cu 3 la 2 de Fulham. Startul este unul perfect pentru Xabi Alonso, care a obținut deja trei victorii în primele sale trei meciuri oficiale la Chelsea, dacă includem și succesul din Cupa Ligii.