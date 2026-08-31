Marc Marquez a făcut spectacol la Aragon. Spaniolul a câștigat pentru al treilea an consecutiv cursa de la MotorLand și a relansat lupta pentru titlul mondial.

Marco Bezzecchi stabilise un nou record al circuitului de la Aragon și a avut pole position-ul, dar italianul de la Aprilia nu a reușit să-i țină piept lui Marc Marquez. Startul a fost în favoarea spaniolului care a atacat imediat, Bezzecchi a revenit în frunte, iar cei doi au continuat lupta la viteze de peste 300 de kilometri pe oră.

În primul tur, Marquez a avut chiar o problemă cu dispozitivul de ridicare a motocicletei. Eroarea l-a făcut să piardă poziții, însă campionul mondial a recuperat rapid. Momentul decisiv a venit în turul șase. Marquez și Bezzecchi au mers aproape roată la roată pe linia dreaptă, iar spaniolul a reușit în cele din urmă depășirea.

Din spate a venit Pedro Acosta. Pilotul KTM l-a depășit și el pe Bezzecchi și a pornit în urmărirea lui Marquez. Spaniolul, însă, a mărit ritmul și s-a desprins treptat. La final, Marquez a trecut primul linia de sosire.

Pedro Acosta a încheiat pe locul secund, la peste o secundă și jumătate, Marco Bezzecchi a completat podiumul - la mai bine de 3 secunde față de campion. Alex Marquez a fost al patrulea, iar liderul campionatului, Jorge Martin, a terminat pe locul cinci. Pentru Marquez, succesul a însemnat al patrulea triumf al sezonului și un weekend perfect. Sâmbătă, pilotul Ducati câștigase și Sprintul, astfel că a acumulat punctaj maxim la Aragon — 37 de puncte.

Marc Marquez a câștigat Marele Premiu al Aragonului pentru al treilea an consecutiv și pentru a opta oară în carieră la clasa regină și este din nou în centrul luptei pentru titlul mondial în MotoGP. După etapa din Spania, Jorge Martin rămâne lider, cu 256 de puncte. Marc Marquez a urcat pe locul secund și s-a apropiat la doar 19 puncte, iar Marco Bezzecchi a coborât pe poziția a treia, cu 232 de puncte. În campionatul mondial de motociclism viteză au mai rămas de disputat nouă etape.