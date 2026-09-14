Marc Marquez a revenit spectaculos în fruntea Campionatului Mondial de motociclism viteză. Spaniolul a câștigat Marele Premiu de la San Marino, după o cursă dramatică la Misano, în care fratele său mai mic, Alex Marquez, a încheiat pe locul secund. Marc a profitat deasemenea de abandonul lui Marco Bezzecchi și de problemele lui Jorge Martin pentru a urca pe prima poziție a clasamentului. La 33 de ani, campionul mondial en-titre este din nou în cursa pentru al optulea titlu din carieră.

Marc Marquez a obținut a cincea victorie în Marele Premiu din acest sezon și a 78-a în clasa regină a motociclismului. Cursa de la Misano, a 14-a etapă a Campionatului Mondial, a început cu un moment șocant. Marco Bezzecchi, plecat din pole position în fața propriilor suporteri, a pierdut controlul motocicletei la începutul primului tur și a abandonat. Marc Marquez a preluat conducerea, dar nu a avut o cursă ușoară. În turul al șaptelea, Jorge Martin a trecut în frunte și a încercat să se desprindă. Spaniolul de la Aprilia nu a rezistat însă ritmului impus de Marquez, care a revenit la conducere în turul al 12-lea.

Iar fratele său Alex Marquez, plecat de pe locul al nouălea, a avut o revenire impresionantă. În turul al 14-lea l-a depășit pe Jorge Martin și a urcat pe locul al treilea, iar două tururi mai târziu Pedro Acosta a trecut și el de Martin. În ultimele tururi, Alex Marquez s-a apropiat amenințător de fratele său. Cu cinci tururi înainte de final, diferența dintre cei doi era de numai jumătate de secundă. Marc a rezistat însă presiunii și a trecut primul linia de sosire.

După cursa din San Marino, Marc Marquez și Jorge Martin au câte 274 de puncte în clasamentul mondial, însă spaniolul de la Ducati ocupă prima poziție datorită numărului mai mare de victorii. Jorge Martin are un singur succes în acest sezon, în timp ce Marc Marquez a ajuns la cinci. Pentru Marc este o revenire spectaculoasă în lupta pentru titlu. În urmă cu șapte etape era la 102 puncte în spatele liderului, iar acum a preluat șefia clasamentului. Spaniolul continuă astfel cursa pentru al optulea titlu mondial din carieră. Următoarea etapă a Campionatului Mondial de MotoGP va avea loc în acest weekend în Austria, pe circuitul Red Bull Ring.