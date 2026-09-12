A pus capăt crizei de la Fiorentina și, la doar 19 ani, a doborât un record care îi aparținea lui Lionel Messi. Franco Mastantuono a marcat un hat-trick în victoria cu 4-2 a Fiorentinei pe terenul Veneziei și a devenit cel mai tânăr argentinian care înscrie de trei ori într-un meci dintr-unul dintre cele mai puternice cinci campionate ale Europei.

Fiorentina a găsit antidotul pentru începutul dezastruos de sezon chiar în piciorul stâng al lui Franco Mastantuono.

După trei înfrângeri consecutive în Serie A, cu un singur gol marcat și nouă primite, gruparea din Florența și-a schimbat antrenorul. Fabio Grosso a fost demis, iar Paolo Vanoli a revenit pe banca echipei. Iar debutul noului tehnician nu putea fi mai bun. La Veneția, gazdele au deschis scorul în minutul 22.

Akor Adams a profitat de pasa lui Gianluca Busio și l-a învins pe David De Gea. Răspunsul Fiorentinei a venit însă rapid. În doar aproximativ două minute, Mastantuono a întors rezultatul. În minutul 29, argentinianul a egalat, iar un minut mai târziu, Mastantuono a lovit din nou, șutul său tungând bara înainte de a intra în poartă.

După pauză, echipa lui Vanoli a continuat să fie mai periculoasă. În minutul 66, Mateo Pellegrino a dus scorul la 3 la 1, iar finalul i-a aparținut din nou lui Mastantuono. În minutul 84, argentinianul a șutat din apropiere, portarul Stankovic a respins, dar mingea a ricoșat în Mastantuono și a ajuns în plasă.

A fost golul de 4 la 1 și, totodată, al treilea al său în această partidă. Astfel la 19 ani și 28 de zile, argentinianul a devenit cel mai tânăr jucător din istoria Fiorentinei care înscrie un hattrick în Serie A.

În plus i-a bătut și un record deținut de Leo Messi, devenind cel mai tânăr argentinian care înscrie de trei ori într-un meci dintr-unul dintre cele mai puternice cinci campionate ale Europei. Puțin mai târziu Venezia a redus din diferență, prin Antoine Hainaut, dar Fiorentina a păstrat avantajul și s-a impus cu 4 la 2. Pentru Fiorentina sunt primele puncte ale sezonului. Echipa a urcat temporar pe locul 15, în timp ce Venezia a rămas fără punct după patru etape.