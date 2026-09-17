Max Verstappen a făcut spectacol la Silverstone într-o cursă inedită. Campionul mondial de Formula 1 a plecat de pe ultimul loc, dintre 101 piloți, și i-a depășit pe toți în doar 14 tururi. O cursă nebună, cu accidente încă din primul tur și 100 de adversari eliminați unul câte unul.

Evenimentul care l-a avut în prim plan pe cvadruplul campion mondial din Formula 1, Max Verstappen, a fost conceput ca o provocare unică. Cursa s-a desfășurat pe un traseu de aproximativ 2 kilometri și jumătate, amenajat special la Silverstone, care a combinat circuitul de karting cu porțiuni inspirate din celebrul traseu de Formula 1. Au fost aliniate astfel 101 karturi, iar Verstappen a avut la dispoziție 30 de tururi, sau maximum 75 de minute, pentru a-i depăși pe toți. De fiecare dată când un adversar era depășit, acesta era eliminat din cursă.

Startul a fost însă complet haotic. Cu peste 100 de karturi înghesuite în primele viraje, mai mulți concurenți s-au ciocnit sau au rămas blocați. Verstappen a profitat și la finalul primului tur ajunsese deja până pe locul 37.

Olandezul a continuat apoi recuperarea într-un ritm impresionant și a intrat în top 10 după doar șase tururi. Olandezul a trecut inclusiv de campionul mondial german la decatlon Leo Neugebauer și de campioana mondială la escaladă Janja Garnbret. După 14 tururi, toți cei 100 de adversari erau învinși. Verstappen a încheiat provocarea în aproximativ 35 de minute, cu mult înainte de limita de 30 de tururi.

Pe locul doi s-a clasat jurnalistul de Formula 1 Jacky Martens, iar podiumul a fost completat de Lewis Osler, tehnician la Red Bull. Pentru Verstappen, aceasta a fost prima victorie din 2026, chiar dacă nu în Formula 1. Cu doar câteva zile înainte, olandezul terminase pe locul doi Marele Premiu al Spaniei, dar nu a câștigat încă nicio cursă în acest sezon.