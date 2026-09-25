Iar peste ocean am avut parte de un meci de poveste făcut de Curacao, una dintre naționele surpiză care a jucat la mondial. Micuța națiune a fost condusă cu 3 la 0 de Costa Rica, dar au întors partida și a obținut o victorie spectaculoasă cu 4 la 3.

Curaçao a scris una dintre cele mai frumoase povești ale primei etape din Concacaf Nations League. Naționala care a debutat în acest an la Campionatul Mondial, devenind cea mai mică țară, atât ca populație, cât și ca suprafață, care a ajuns vreodată la turneul final, a fost condusă cu 3 la 0 de Costa Rica, dar a reușit o revenire incredibilă. Costa Rica a început perfect partida și a deschis scorul încă din minutul 3, prin Orlando Sinclair. Carlos Mora a dublat avantajul în minutul 23, iar același atacant a înscris din nou în prelungirile primei reprize.

Astfel, Costa Rica a intrat la cabine cu un avantaj de trei goluri și părea să aibă victoria asigurată. După pauză însă, Curaçao a revenit complet transformată. Kenji Gorre a redus din diferență în minutul 62, iar Tahith Chong a înscris patru minute mai târziu și a făcut 3 la 2, după două pase venite de la Jordi Paulina.

Curaçao a continuat să atace, iar Gorre a reușit dubla în minutul 78. Egalitate la San Jose și o revenire care părea deja incredibilă. Dar spectacolul nu s-a oprit aici și în minutul 82, Jordi Paulina a devenit eroul partidei. Atacantul nemților de la Dusseldorf a înscris golul de 4 la 3 și a completat una dintre cele mai spectaculoase răsturnări de scor ale naționalei din Curaçao.

Curaçao a fost promovată în Liga A după ediția precedentă și a început astfel actuala campanie cu o victorie de senzație. După prima etapă, echipa lui Dick Advocaat este lidera grupei, după ce Republica Dominicană a învins Nicaragua cu 3 la 2, iar Haiti a trecut de Trinidad și Tobago cu același scor. Actuala ediție din Concacaf Nations League reunește toate cele 41 de selecționate ale confederației și reprezintă, de asemenea, drumul de calificare pentru Gold Cup 2027.