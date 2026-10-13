Meci nebun în Superliga României de fotbal. Rapid a condus cu două goluri, a fost ajunsă din urmă, dar a dat lovitura decisivă în minutul 88. Giuleștenii au învins-o pe Universitatea Cluj cu 4 la 3 și a urcat pe locul secund în clasament.

Pe Cluj Arena, universitatea a deschis scorul după numai 73 de secunde. Marius Ștefănescu a șutat din careu, portarul a respins mingea în față, iar Issouf Macalou a profitat și a trimis-o în plasă. Rapid a reacționat în minutul 13, atunci când Olimpiu Moruțan a executat un corner, iar Mohammed Kamara a restabilit egalitatea cu o lovitură de cap. Iar peste alte 10 minute giuleștenii au întors rezultatul, după ce Filip Stojilkovic l-a învins pe Ștefan Lefter cu un lob elegant.

Ba mai mult, repriza secundă a început perfect pentru rapidiști care s-au desprins la 2 goluri. Același Olimpiu Moruțan a oferit o nouă pasă excelentă, iar Filip Stojilkovic a scăpat din nou spre poartă și a înscris pentru 3 la 1, reușind dubla. Numai că avantajul nu a rezistat prea mult. În minutul 54, Jovo Lukic a profitat de o gafă în apărarea giuleșteană, i-a pasat lui Mouhamadou Drammeh, care a finalizat cu un lob peste goalkeeperul rapidist, iar în minutul 81, după o lovitură de colț, Dorin Codrea s-a înălțat și a trimis mingea cu capul în plasă pentru 3 la 3. Rapid nu a cedat însă presiunii. Cu două minute înainte de finalul timpului regulamentar, giuleștenii au găsit golul victoriei. Răzvan Onea a făcut 4 la 3 pentru Rapid, profitând de o eroarea a goalkeeperului advers și a adus trei puncte extrem de importante.

Victoria de la Cluj a propulsat Rapidul pe locul al doilea în Superliga României, cu 24 de puncte după 11 etape. Giuleștenii se află la două puncte în spatele liderei Dinamo București.

În celălalt meci al serii, CFR Cluj a învins în deplasare Argeșul lui Vadim Rață cu 1 la 0. fundașul croat Anton Kresic a marcat unicul gol al partidei în minutul 58.