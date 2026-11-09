Naționala de futsal de până la 19 ani a Moldovei a încheiat cu rezultate pozitive dubla amicală disputată în compania selecționatei similare a Slovaciei. Micii tricolorii au obținut o victorie și au remizat în celălalt duel. Succesul echipei noastre a fost unul spectaculos, iar Nichita Panuța a reușit să marcheze un gol de senzație, care a contribuit la victoria Moldovei.

În primul duel, disputat la Futsal Arena FMF din Ciorescu, Moldova a revenit și s-a impus cu 2 la 1, după ce a fost condusă. Golurile echipei noastre au fost marcate de Nelu Bejenaru și Nichita Panuța. Iar în cea de-a doua partidă, tricolorii au deschis scorul prin același Bejenaru, însă slovacii au egalat în minutul 39, stabilind rezultatul final de 1 la 1.

Cele două confruntări au fost organizate în cadrul pregătirilor pentru preliminariile Campionatului European de futsal Under-19. Micii tricolorii au fost repartizați în Grupa 3 a Turului Principal, alături de Bosnia și Herțegovina, Franța și Slovacia. Mini-turneul de calificare va avea loc în Republica Moldova, în perioada 30 martie – 4 aprilie 2027.