Fundașul naționalei Moldovei, Mihail Gherasimencov a avut parte de o seară nebună în Leagues Cup. Echipa sa Vancouver Whitecaps a revenit și a egalat în meciul cu Tigres, Gherasimencov reușind o pasă de gol. Dar până la urmă mexicanii s-au impus dramatic la loviturile de departajare. Partida a oferit și o fază rar întâlnită, portarul lui Tigres, fiind eliminat - după ce l-a împins pe arbitru.

Formația mexicană Tigres a deschis scorul în minutul 19 al duelului cu Vancouver Whitecaps din League Cup, atunci când Juan Brunetta a trimis o pasă excelentă pentru Rodrigo Aguirre, iar atacantul a șutat plasat la colțul lung. După aceasta Vancouver a continuat să caute golul, iar moldoveanul Mihail Gherasimencov a intrat la pauză și a contribuit la revenirea echipei canadiene. Fundașul tricolorilor a avut o prestație activă, iar după un corner acesta a trimis balonul în careu, de unde Emmanuel Sabbi a preluat și a șutat puternic, mingea lovind bara transversală înainte de a intra în poartă.

Finalul meciului a fost însă unul complet ieșit din comun. În minutul 88, Diego Lainez a primit cartonaș roșu după ce a protestat vehement în urma unei faze în care Tigres a cerut penalty. Iar în prelungiri, portarul Nahuel Guzman a fost și el eliminat după o fază bizară. Goalkeeperul mexican a urcat până la mijlocul terenului și în încercarea de a executa rapid o lovitură liberă, l-a împins pe arbitru, care a reacționat și i-a oferit direct cartonașul roșu.

În cele din urmă Tigres a ajuns la loviturile de departajare fără portarul titular, iar Carlos Rodriguez care a intrat între buturi, a devenit unul dintre eroii serii. Acesta a apărat două execuții, iar Tigres s-a impus la loviturile de departajare, cu 5 la 4 în fața lui Vancouver Whitecaps, după o serie extrem de lungă.

Pentru Tigres aceasta este a treia victorie în această ediție din Leagues Cup, toate 3 obținute la penalty-uri. Formația mexicană încheie faza preliminară cu șase puncte și ocupă momentan locul cinci în clasamentul echipelor din Liga MX. Însă doar primele patru formații se califică în sferturile de finală, astfel că Tigres trebuie să aștepte rezultatele celorlalte meciuri pentru a afla dacă merge mai departe.

De partea cealaltă gruparea lui Mihail Gherasimencov, Vancouver Whitecaps termină competiția cu un singur punct și este eliminată. Pentru fundașul nostru urmează revenirea în MLS, unde pe 16 august va juca împotriva celor de la Seattle Sounders. Leagues Cup este o competiție care le pune față în față pe cele mai bune cluburi din Major Soccer League și prima ligă mexicană. Toate cele trei ediții precedente au fost câștigate de echipe din MLS, de Inter Miami, Columbus Crew și anul trecut de Seattle Sounders. În acest an competiția oferă și trei bilete pentru Concacaf Champions Cup 2027 – campioana, finalista și ocupanta locului trei.