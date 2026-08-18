Mijocașul moldovean, Denis Telehovski, a reușit un gol spectaculos, cu un lob de la peste 40 de metri, pentru echipa de juniori a clubului Benfica Lisabona. Reușita superbă a fost înscrisă într-un meci din cadrul turneului între juniori Otten Innovation Cup, disputat în Țările de Jos.

Denis Telehovschi a avut nevoie de o singură clipă de inspirație pentru a marca un gol de poveste. Reușita sa a fost marcată în duelul dintre Benfica Under-19 și formația de juniori a echipei Manchester United, meci câștigat de portughezi cu 5 al 1.

Telehovski a interceptat o pasă în propria jumătate de teren și l-a surprins pe portarul advers. Reușita sa a tras rapid atenția, iar PSV Eindhoven organizatoarea competiției l-a postat pe contul său.

Denis Telehovschi este un internațional moldovean de juniori și evoluează la Benfica. În septembrie 2025, mijlocașul a fost titular pentru naționala Under-19 a Moldovei în amicalul cu Albania, câștigat de tricolori cu 1 la 0. Pentru Telehovschi, golul vine într-un turneu în care Benfica a avut parte de adversari de top.

La ediția din acest an au participat opt academii de renume: PSV Eindhoven, Benfica, Manchester United, Chelsea, AS Monaco, Club Brugge, Palmeiras și Adelaide United.

Aceasta a fost a 76-a ediție a Otten Innovation Cup, turneu câștigat de formația de juniori a clubului brazilian, Palmerias. Otten Innovation Cup este considerată o adevărată rampă de lansare pentru tinerii fotbaliști.