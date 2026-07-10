Milsami Orhei a scăpat printre degete o victorie importantă în deplasare, în prima manșă a turului întâi preliminar din Liga Conferințelor. Fosta campioană a Moldovei a remizat, scor 1 la 1, cu formația bosniacă Velež Mostar, după ce a fost egalată în al doilea minut al prelungirilor.

Milsami Orhei și-a început aventura europeană din acest sezon pe stadionul „Bilino Polje” din Zenica, în fața bosniecilor de la Velež Mostar. Gazdele au început mai bine și au fost aproape de gol chiar în primul minut, atunci când Aldin Mesic a șutat de la marginea careului, însă portarul orheienilor Filip Dujmovic a intervenit excelent și a păstrat tabela intactă.

Replica vulturilor roșii nu a întârziat. Echipa noastra a avut cea mai mare ocazie a primei reprize, atunci când brazilianul Igor Souza a expediat un șut spectaculos de la distanță, iar mingea a lovit bara transversală. Până la pauză, Velež a mai amenințat poarta lui Dujmovic prin Shhade și Abdullah, însă apărarea lui Milsami a rezistat. Și repriza secundă a început cu presiunea bosniacilor, dar cei care au lovit au fost elevii lui Alexei Savinov.

În minutul 54, o eroare în defensiva gazdelor a fost speculată de Kabamba Kalabatama, care i-a pasat lui Philip Odubia, iar atacantul nigerian a pătruns în careu și l-a învins cu sânge rece pe portarul advers, deschizând scorul.

Milsami putea să închidă meciul câteva minute mai târziu. Christopher Nwaeze a trimis cu capul pe lângă poartă după un corner, iar același Odubia a încercat să surprindă portarul cu un șut de la mare distanță, însă balonul a trecut peste transversală. De partea cealaltă Velez Mostar a forțat egalarea în ultimul sfert de oră. Mahir Besic a fost blocat de intervenția salvatoare a lui Dujmovic, însă portarul lui Milsami nu a mai avut ce face în minutul 90+2. Nu-intratul Leonid Ignatov a profitat de o neatenție în defensiva lui Milsami, a scăpat singur cu portarul și a înscris pentru 1 la 1, stabilind scorul final.

Chiar dacă a pierdut victoria în ultimele secunde, Milsami rămâne cu prima șansă de a decide calificarea pe teren propriu. Returul este programat pe 16 iulie, la Orhei, iar învingătoarea dublei manșe va obține calificarea în turul al doilea preliminar din Liga Conferinței, acolo unde așteaptă deja formația din Slovacia, Dun.Streda. Din turul secund va debuta și o altă echipă moldovenească în Liga Conferinței. Zimbru Chișinău se va duela cu formația Noah din Armenia.