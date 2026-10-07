Moldova a ratat șansa de a se bate pentru primul loc în grupa din Liga Națiunilor. Tricolorii lui Lilian Popescu au avut un început bun și au creat ocazii, dar Slovacia a fost mult mai eficientă și s-a impus la Chișinău cu 4 la 0.

Arcadie Munteanu
Adaugă PRO TV ca sursă preferată în Google

Naționala Moldovei a pierdut clar meciul cu Slovacia, din etapa a patra din Liga Națiunilor. Tricolorii au început curajos partida de pe stadionul Zimbru și au avut câteva ocazii bune de a înscrie. În minutul 4, Vladimir Fratea a șutat din afara careului, însă mingea a trecut pe lângă bara dreaptă, iar peste două minute, Nicky Cleșcenco a scăpat singur cu portarul, dar a ratat incredibil.

Slovacii au fost însă mult mai eficienți. În minutul 8, după o lovitură liberă, Milan Škriniar a avut două șuturi blocate, iar David Strelec a reacționat primul și a trimis mingea în plasă. Imediat tricolorii au continuat să caute golul, iar Petru Popescu și apoi Sergiu Perciun a șutat periculos, dar portarul slovac a fost la post. Și chiar dacă jucătorii noștri au fost mai periculoși cei care au înscris au fost iarăși slovacii. În minutul 44, Tomas Suslov a primit mingea la aproximativ 25 de metri și a șutat, l-a suprins pe Dumitru Celeadnic care a atins balonul, dar nu a putut evita golul.

În partea secundă, Moldova a încercat să revină. Vladimir Fratea a șutat de la distanță, dar portarul slovac a reținut balonul. La atacul următor, oaspeții au înscris din nou. În minutul 60, Lukas Haraslin a pătruns în careu și i-a pasat în spate lui David Hancko. Fundașul slovac a șutat puternic, iar mingea, deviată ușor de Ioan-Călin Revenco, a ajuns în plasă.
0 la 3 și șansele Moldovei de a reveni în meci deveneau minime. În minutul 72, Cristian Dros a executat o lovitură liberă, însă mingea a trecut peste poartă după ce a fost deviată de portar. Slovacia a continuat să fie periculoasă, iar în minutul 75 a înscris pentru a patra oară. Leo Sauer a pătruns pe partea dreaptă și i-a pasat lui Haraslin în fața porții, iar acesta a trimis balonul în plasă. Pe final, Moldova a încercat măcar să marcheze golul de onoare. În minutul 89, Sergiu Perciun a șutat de la distanță, dar Greif a respins în corner. Scor final, Moldova – Slovacia 0 la 4, un rezultat dur, având în vedere jocul bun al tricolorilor.

Lilian POPESCU, SELECȚIONER MOLDOVA: „E foarte greu să vorbești după așa un scor. Eu văd o schimbare, poate nu așa de rapid cum își doresc toți, cu rezultate de la meci la meci, dar văd o schimbare cu pași mici spre bine. ”

În celălalt meci al grupei C3, Kazahstan și Insulele Feroe au terminat la egalitate, scor 2 la 2. Insulele Feroe a condus de două ori, dar Kazahstan a revenit de fiecare dată și a smuls un punct.

După patru etape, Slovacia conduce grupa cu 10 puncte. Insulele Feroe ocupă locul secund, cu 4 puncte și fără nicio înfrângere, după patru remize. Moldova este pe locul trei, tot cu 4 puncte, dar cu un golaveraj mai slab, iar Kazahstanul încheie grupa cu 2 puncte. Astfel pentru tricolori, lupta pentru primul loc a devenit aproape imposibilă, însă locul secund rămâne accesibil.

Lilian POPESCU, SELECȚIONER MOLDOVA: „Mai avem două jocuri în noiembrie, importante, Kazahstan și Insulele Feroe. Plus, a fost și pentru noi această ediție a Ligii, să joci patru meciuri într-o perioadă atât de scurtă, tot este dificil. Am încercat, poate undeva nu ne-a ajuns prospețimea necesară, dar nu am niciun drept și sunt mândru de băieții mei.”

Moldova mai are două meciuri de disputat în această ediție a Ligii Națiunilor. Pe 13 noiembrie, tricolorii vor întâlni Kazahstanul pe stadionul Zimbru, iar pe 16 noiembrie vor juca în deplasare cu Insulele Feroe.

Adaugă PRO TV ca sursă preferată în Google