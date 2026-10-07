Moldova a ratat șansa de a se bate pentru primul loc în grupa din Liga Națiunilor. Tricolorii lui Lilian Popescu au avut un început bun și au creat ocazii, dar Slovacia a fost mult mai eficientă și s-a impus la Chișinău cu 4 la 0.

Naționala Moldovei a pierdut clar meciul cu Slovacia, din etapa a patra din Liga Națiunilor. Tricolorii au început curajos partida de pe stadionul Zimbru și au avut câteva ocazii bune de a înscrie. În minutul 4, Vladimir Fratea a șutat din afara careului, însă mingea a trecut pe lângă bara dreaptă, iar peste două minute, Nicky Cleșcenco a scăpat singur cu portarul, dar a ratat incredibil.

Slovacii au fost însă mult mai eficienți. În minutul 8, după o lovitură liberă, Milan Škriniar a avut două șuturi blocate, iar David Strelec a reacționat primul și a trimis mingea în plasă. Imediat tricolorii au continuat să caute golul, iar Petru Popescu și apoi Sergiu Perciun a șutat periculos, dar portarul slovac a fost la post. Și chiar dacă jucătorii noștri au fost mai periculoși cei care au înscris au fost iarăși slovacii. În minutul 44, Tomas Suslov a primit mingea la aproximativ 25 de metri și a șutat, l-a suprins pe Dumitru Celeadnic care a atins balonul, dar nu a putut evita golul.

În partea secundă, Moldova a încercat să revină. Vladimir Fratea a șutat de la distanță, dar portarul slovac a reținut balonul. La atacul următor, oaspeții au înscris din nou. În minutul 60, Lukas Haraslin a pătruns în careu și i-a pasat în spate lui David Hancko. Fundașul slovac a șutat puternic, iar mingea, deviată ușor de Ioan-Călin Revenco, a ajuns în plasă.

0 la 3 și șansele Moldovei de a reveni în meci deveneau minime. În minutul 72, Cristian Dros a executat o lovitură liberă, însă mingea a trecut peste poartă după ce a fost deviată de portar. Slovacia a continuat să fie periculoasă, iar în minutul 75 a înscris pentru a patra oară. Leo Sauer a pătruns pe partea dreaptă și i-a pasat lui Haraslin în fața porții, iar acesta a trimis balonul în plasă. Pe final, Moldova a încercat măcar să marcheze golul de onoare. În minutul 89, Sergiu Perciun a șutat de la distanță, dar Greif a respins în corner. Scor final, Moldova – Slovacia 0 la 4, un rezultat dur, având în vedere jocul bun al tricolorilor.

Lilian POPESCU, SELECȚIONER MOLDOVA: „E foarte greu să vorbești după așa un scor. Eu văd o schimbare, poate nu așa de rapid cum își doresc toți, cu rezultate de la meci la meci, dar văd o schimbare cu pași mici spre bine. ”

În celălalt meci al grupei C3, Kazahstan și Insulele Feroe au terminat la egalitate, scor 2 la 2. Insulele Feroe a condus de două ori, dar Kazahstan a revenit de fiecare dată și a smuls un punct.

După patru etape, Slovacia conduce grupa cu 10 puncte. Insulele Feroe ocupă locul secund, cu 4 puncte și fără nicio înfrângere, după patru remize. Moldova este pe locul trei, tot cu 4 puncte, dar cu un golaveraj mai slab, iar Kazahstanul încheie grupa cu 2 puncte. Astfel pentru tricolori, lupta pentru primul loc a devenit aproape imposibilă, însă locul secund rămâne accesibil.

Lilian POPESCU, SELECȚIONER MOLDOVA: „Mai avem două jocuri în noiembrie, importante, Kazahstan și Insulele Feroe. Plus, a fost și pentru noi această ediție a Ligii, să joci patru meciuri într-o perioadă atât de scurtă, tot este dificil. Am încercat, poate undeva nu ne-a ajuns prospețimea necesară, dar nu am niciun drept și sunt mândru de băieții mei.”

Moldova mai are două meciuri de disputat în această ediție a Ligii Națiunilor. Pe 13 noiembrie, tricolorii vor întâlni Kazahstanul pe stadionul Zimbru, iar pe 16 noiembrie vor juca în deplasare cu Insulele Feroe.