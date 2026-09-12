Alte două performanțe istorice pentru Moldova în a patra zi de la Campionatul Mondial Universitar de Haltere. La competiția de la Doha, Alexandrina Ciubotaru și Tudor Bratu au dominat categoriile lor și au devenit campioni mondiali universitari. Moldova are deja zece medalii de aur la competiția din Qatar, iar bilanțul delegației noastre a ajuns la 21 de medalii.

Republica Moldova a avut o zi de excepție la Campionatul Mondial Universitar de Haltere de la Doha. Alexandrina Ciubotaru a dominat categoria de până la 77 de kilograme și a cucerit toate cele trei medalii de aur puse în joc. La smuls, moldoveanca a ridicat 102 kilograme și a ocupat primul loc.

Apoi, la aruncat, Alexandrina Ciubotaru a reușit 122 de kilograme și a fost din nou cea mai bună. Astfel, cu un total de 224 de kilograme, Alexandrina Ciubotaru a devenit campioană mondială universitară. Mai mult, rezultatul său la total reprezintă un nou record al competiției.

O performanță similară a reușit și Tudor Bratu. Moldoveanul a concurat în categoria de până la 95 de kilograme și a câștigat toate cele trei medalii de aur. La smuls, Bratu a ridicat 159 de kilograme, rezultat care i-a asigurat primul loc.

Iar în proba de aruncat, sportivul nostru a reușit să ridice 191 de kilograme și a încheiat din nou pe prima poziție. Cu un total de 350 de kilograme, Tudor Bratu a devenit și el campion mondial universitar.

Cei doi halterofili se alătură unei liste impresionante de sportivi moldoveni care au urcat pe podium la Doha, Ion Badanev, Dan-Dorin Betca, Alexandr Baldji, Victor Moroșanu și Adriana Conac. Astfel, după patru zile de concurs, Moldova are șapte sportivi pe podium la Campionatul Mondial Universitar de la Doha, iar bilanțul este impresionant: 10 medalii de aur, 7 de argint și 4 de bronz – în total, 21 de medalii.

Iar competiția nu s-a încheiat. Moldova e pe locul 2 în clasamentul general pe medalii, fiind întrecută doar de Taipeiul Chinez, și fiind peste Coreea de Sud și echipa Statelor Unite, ocupantele locurilor 3 și 4. Campionatul Mondial Universitar de Haltere se desfășoară în Doha, Qatar și se încheie astăzi.