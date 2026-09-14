Evoluție superbă pentru Moldova la Grand Slam-ul de Judo de la Budapesta. Mihail Latîsev a adus o nouă medalie pentru țara noastră. Judocanul moldovean a cucerit bronzul, după un parcurs cu patru victorii și un meci pentru podium încheiat spectaculos. Anterior și Denis Vieru a urcat pe podium, astfel, Moldova se întoarce de la Budapesta cu două medalii de bronz.

Moldoveanul Mihail Latîșev a impresionat la Grand Slam-ul de la Budapesta, una dintre cele mai importante competiții din calendarul mondial de judo. Latîșev clasat pe locul 10 mondial înaintea turneului, a avut un parcurs solid în categoria de până la 90 de kilograme, unde au concurat alături de alți 47 de judokani de top din întreaga lume.

Latîșev și-a început aventura la Budapesta cu o victorie în fața italianului Christian Parlati, după care l-a învins pe germanul Eduard Trippel. În optimile de finală, moldoveanul a trecut de brazilianul Rafael Macedo, dar a cedat în sferturi în fața sârbului Boris Rutovic, Latîsev pierzând la limită confruntarea în golden score.

În recalificări, judocanul nostru a revenit pe tatami și l-a învins pe azerul Aslan Kotsoev, calificându-se astfel în meciul pentru medalia de bronz. Acolo, Mihail Latîșev l-a întâlnit pe rusul Astemir Abazov, iar moldoveanul nu i-a lăsat adversarului prea mult timp pentru a-și construi tactica. Latîșev a rezolvat meciul spectaculos, printr-o serie de atacuri care i-au adus rapid victoria.

Astfel, Mihail Latîsev a cucerit medalia de bronz la Budapesta și a adus o nouă distincție importantă pentru Republica Moldova în circuitul mondial de judo.

Pentru Latîșev, această medalie vine într-un sezon foarte bun și reprezintă a patra distincție obținută în circuitul World Judo Tour în 2026. Latîșev nu a fost singurul moldovean care a urcat pe podium la Budapesta. Denis Vieru a cucerit și el distincția de bronz, la categoria de până la 66 de kilograme, astfel că Republica Moldova încheie competiția cu două medalii la Grand Slam-ul din capitala Ungariei. Pentru judoul moldovenesc, rezultatul de la Budapesta vine cu puțin timp înaintea Campionatelor Mondiale de la Baku și confirmă forma bună a sportivilor noștri la cel mai înalt nivel internațional.