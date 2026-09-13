Final spectaculos pentru Moldova la Campionatul Mondial Universitar de Haltere de la Doha. Naționala noastră încheie competiția pe locul 2 la general, cu un bilanț impresionant de 26 de medalii. Mai mult, trei sportivi moldoveni au devenit campioni mondiali universitari, într-o competiție în care halterofilii noștri au urcat constant pe podium.

Moldova încheie cu rezultate excelente participarea la Campionatul Mondial Universitar de Haltere de la Doha. În ultima zi de concurs, Anastasia Palic a urcat pe podium la categoria de până la 86 de kilograme. Moldoveanca a început foarte bine competiția. La smuls, Anastasia Palic a ridicat 93 de kilograme și s-a clasat pe locul trei. Apoi la aruncat, sportiva noastră a reușit 116 kilograme și a ocupat din nou poziția a treia.

Astfel, cu 209 kilograme adunate, Anastasia Palic a cucerit medalia de bronz și la total.

În aceeași zi, Stanislav Uja a încheiat participarea Moldovei la Doha. La smuls, Uja a ridicat 166 de kilograme și s-a clasat pe locul secund.

Însă la aruncat a avut mai puțin noroc și cu 191 de kilograme ridicate, a ocupat locul cinci. Totuși însumate, cele 357 de kilograme, i-au adus lui Stanislav Uja bronzul la total, urcând pe treapta a treia a podiumului.

Astfel, Moldova a încheiat competiția cu 26 de medalii și a ocupat locul 2 în clasamentul general. Halterofilii noștri au adunat 10 medalii de aur, 8 de argint și 8 de bronz. Trei dintre aceste distincții de aur au avut o valoare aparte. Dan-Dorin Betca, Alexandrina Ciubotaru și Tudor Bratu au devenit campioni mondiali universitari.