Mondo Duplantis este din nou campion european la săritura cu prăjina. Suedezul a câștigat al patrulea titlu consecutiv și a stabilit un nou record al Campionatelor Europene.

Armand „Mondo” Duplantis a încheiat în stil de mare campion Campionatele Europene de Atletism de la Birmingham. Suedezul a cucerit pentru a patra oară consecutiv titlul european la săritura cu prăjina și a trecut în palmares al 14-lea său titlu european sau mondial la seniori, după o finală în care principalul său adversar a fost grecul Emmanouil Karalis.

Duplantis a avut nevoie de o singură încercare pentru a trece de 5,60 metri în calificări și a intrat fără emoții în finală. În concursul pentru medalii, suedezul a fost perfect până la 5 metri și 95 de centimetri. Duplantis a ratat apoi prima încercare la 6 metri, dar nu s-a clătinat. A trecut din a doua încercare peste ștachetă și a continuat concursul. Singurul său adversar fiind grecul Emmanouil Karalis, care a avut nevoie de două încercări pentru a depăși 6 metri și a rămas în lupta pentru aur.

Duplantis a ridicat apoi ștacheta la 6,10 metri. A trecut din prima și a egalat recordul Campionatelor Europene stabilit chiar de el la Roma, în 2024. Karalis a încercat să răspundă, însă a ratat la 6,10 metri. Suedezul a avut astfel drumul liber spre o nouă bornă. A cerut 6,15 metri și a reușit din prima încercare.

6,15 metri, un nou record al Campionatelor Europene și al patrulea titlu continental consecutiv pentru Mondo Duplantis. Karalis a încercat să prelungească lupta. Grecul a sărit peste 6,15 metri, dar a ratat. Apoi și-a acordat o singură încercare la 6,20 metri, însă nici de această dată nu a reușit. Astfel, Duplantis a cucerit aurul cu 6,15 metri, Karalis a luat argintul cu 6 metri, iar francezul Baptiste Thiery a completat podiumul.

Armand DUPLANTIS, ATLET:„Sunt foarte bine, mă simt minunat. Încerc să nu iau acest lucru ca pe ceva garantat. Patru medalii de aur la rând este o performanță extraordinară. Așa că savurez fiecare clipă, mă bucur de ea.”

Pentru Duplantis este al patrulea titlu european consecutiv, după triumfurile de la Berlin, în 2018, München, în 2022, și Roma, în 2024. Campionatele Europene de la Birmingham au fost organizate între 10 și 16 august, la Alexander Stadium, fiind prima ediție a Europenelor de atletism găzduită vreodată de Marea Britanie. Competiția a inclus 50 de probe pentru medalii și a reunit cei mai buni atleți ai continentului.