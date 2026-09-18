Naționala de futsal a Moldovei a pierdut dramatic meciul jubiliar cu Armenia. Tricolorii au fost învinși cu 3 la 4, într-o partidă amicală decisă în ultimele minute. Duelul de la Ciorescu a fost unul special pentru Moldova, fiind al 200-lea meci din istoria naționalei.

Meci cu emoții până la ultima sirenă pentru naționala de futsal a Moldovei. În fața propriilor suporteri, tricolorii au început partida de verificare cu Armenia cu un obiectiv clar, să obțină prima victorie din această dublă amicală. Oaspeții au fost însă cei care au deschis scorul. Albert Grigoryan a marcat în minutul 16. Moldova a reacționat rapid, iar căpitanul Andrian Lașcu a restabilit egalitatea în minutul 19.

În partea secundă, tricolorii au avut șansa de a trece în avantaj. În minutul 22, același Andrian Lașcu a executat un penalty, dar nu a reușit să transforme lovitura de la punctul de pedeapsă. Armenia a profitat și a preluat din nou controlul jocului. Putrus Vasileev a făcut 2 la 1 în minutul 24, iar Mikhael Ghandilyan a majorat avantajul armenilor cinci minute mai târziu. Moldova nu a renunțat însă la luptă. Cristian Crasnov a redus din diferență în minutul 34, iar finalul a devenit incendiar.

În minutul 39, Mihran Dermenjyan, autorul unui hattrick din primul meci, a înscris și în partida a doua și a făcut 4 la 2. Moldova a răspuns imediat și a marcat prin Ion Covali, dar a fost prea târziu. În ultimele secunde, tricolorii au încercat să forțeze egalarea, însă Armenia a rezistat și a câștigat cu 4 la 3. A fost al doilea amical dintre cele două selecționate în această săptămână. În primul duel, disputat marți, Moldova și Armenia au încheiat la egalitate, 3 la 3.

Cele două meciuri au fost ultimele teste pentru naționala pregătită de Vasile Arlet înaintea preliminariilor Campionatului Mondial din 2028. Moldova face parte din grupa a doua a turului principal, alături de Franța și Muntenegru. Tricolorii vor debuta pe 16 octombrie, în deplasare cu muntenegrenii. În turul principal sunt 12 grupe a câte trei echipe. Câștigătoarele, dar și cele mai bune patru echipe clasate pe locul secund se califică direct în turul de elită.

Celelalte opt formații clasate pe locul secund merg într-un play-off. Acestea vor fi împerecheate în patru dueluri, disputate în sistem tur-retur, iar câștigătoarele completează și ele tabloul turului de elită. Astfel, pentru Moldova, acesta este și primul obiectiv, accederea în turul de elită.