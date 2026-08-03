Naționala Moldovei de fotbal pe plajă a încheiat pe locul patru etapa Euro Beach Soccer League găzduită la Chișinău, după o înfrângere în finala mică contra Germaniei. Totuși echipa noastră și-a atins obiectivul principal, calificarea în Superfinala competiției, care va avea loc în septembrie, în Italia.

Arcadie Munteanu
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Echipa națională de fotbal pe plajă a Moldovei a încheiat pe locul patru etapa Euro Beach Soccer League, Divizia A, desfășurată la FMF Arena din Parcul „La Izvor” din Chișinău. În finala mică, tricolorii au fost învinși cu 5 la 3 de Germania, după un meci spectaculos. Moldova a început perfect partida și a condus cu 2 la 0. Scorul a fost deschis de un autogol al lui Jannes Peterson, iar Andrei Florea a majorat avantajul în repriza secundă.

Nemții au revenit însă rapid în joc. Portarul Thilo Mulling a redus din diferență cu un șut spectaculos, iar Jonas Schulte a restabilit egalitatea. Apoi Peterson și-a reparat greșeala de la autogol și a dus Germania în avantaj cu o execuție acrobatică.

În final, Noah Paul Baaske și Oliver Romrig au mai înscris de două ori pentru selecționata germană, iar Cătălin Beșelea a mai înscris odată pentru Moldova și a stabilit scorul final, 5 la 3 în favoarea nemților. Parcursul naționalei Moldovei la turneul de acasă a fost unul remarcabil. Selecționata pregătită de Ruslan Pernai a debutat cu o victorie în fața Belgiei, apoi a trecut de Estonia și și-a asigurat calificarea în semifinale. 

În penultimul act, moldovenii au fost învinși de Danemarca, iar în meciul pentru medaliile de bronz au cedat în fața Germaniei. Chiar și așa, locul patru a fost suficient pentru a obține biletele către Superfinala Euro Beach Soccer League, acolo unde vor evolua cele mai bune naționale ale continentului. Trofeul etapei masculine de la Chișinău a fost cucerit de Italia, care a învins Danemarca în finală după prelungiri și a încheiat turneul fără înfrângere.

Și în competiția feminină, trofeul a rămas în posesia Italiei. Reprezentativa „Squadrei Azzurra” a câștigat faza regulată a Euro Beach Soccer League disputată la Chișinău și s-a calificat în Superfinala de acasă de la Viareggio, din postura de campioană a etapei.

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