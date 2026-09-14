New York-ul are un nou rege. Alexander Zverev a cucerit trofeul de la US Open, la șase ani după ce pierdea dramatic finala din 2020. Germanul l-a învins acum pe americanul Ben Shelton în patru seturi și și-a trecut în palmares al doilea titlu de Grand Slam din carieră.

Tenismenul german Alexander Zverev a cucerit în premieră trofeul de la US Open. Neamțul a trecut în finală de americanul Ben Shelton, după un meci spectaculos de patru seturi. Favoritul numărul unu al turneului a început excelent partida și și-a adjudecat primul set cu 6 la 3, apoi a câștigat dramatic tie-break-ul din actul secund, cu 7 la 2. Împins de la spate și de publicul gază, Ben Shelton nu a renunțat și a revenit în meci. Americanul a câștigat setul al treilea cu 7 la 5 și a reaprins speranțele publicului de pe Arthur Ashe Stadium. În actul al patrulea însă, Zverev a preluat din nou controlul și s-a impus cu 6 la 2, încheind partida după trei ore și 37 de minute.

Pentru Zverev, succesul are o semnificație specială. Germanul pierduse finala US Open din 2020, când Dominic Thiem a revenit de la două seturi pierdute și s-a impus în decisiv. Acum, 6 ani mai târziu, Zverev și-a luat revanșa la New York și a ridicat, în sfârșit, trofeul deasupra capului.

Acesta este al doilea titlu de Grand Slam din cariera germanului, după triumful de la Roland Garros din acest an. Zverev devine astfel unul dintre principalii protagoniști ai sezonului 2026, cu două trofee majore cucerite. De partea cealaltă, Ben Shelton a ratat șansa de a pune capăt secetei de peste două decenii a tenisului masculin american. Ultimul american care a câștigat un titlu de Grand Slam la simplu masculin rămâne Andy Roddick, campion la US Open în 2003.