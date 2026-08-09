Nicolae Stanciu este din nou decisiv în China. Fotbalistul român a înscris în victoria formației sale Dalian Yingbo, reușind al cincilea gol în ultimile 7 partide. Înaintea meciului fanii i-au pregătit o scenografie spectaculoasă, în care internaționalul român a fost transformat într-un adevărat vrăjitor.

Nicolae Stanciu este transformat în „vrăjitor” de fanii chinezi. Înaintea partidei, suporterii lui Dalian Yingbo i-au dedicat o scenografie 3D spectaculoasă. Stanciu a fost reprezentat ca un „vrăjitor”, purtând tricoul cu numărul 10 și o mantie albastră. Mijlocașul apare cu o baghetă îndreptată spre teren, o pasăre albă pe umăr și mai multe cărți roșii în brațe. Mesajul fanilor a fost clar, Stanciu este unul dintre personajele importante ale echipei.

Iar internaționalul român le-a răspuns pe teren. A marcat golul victoriei cu Liaoning Tieren, câștigată cu 1 la 0, în etapa a 22-a din campionatul Chinei, fiind desemnat unul dintre cei mai buni oameni ai partidei. Victoria o menține pe Dalian Yingbo în zona de vârf a clasamentului. Nicolae Stanciu, care a împlinit 33 de ani în luna mai, a revenit în acest sezon în fotbalul chinez și în ultimule 7 partide a înscis 5 goluri pentru Dalian Yingbo.