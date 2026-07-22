Nicolae Stanciu traversează una dintre cele mai bune perioade din carieră. Căpitanul naționalei României a înscris pentru al patrulea meci consecutiv și și-a condus echipa în sferturile de finală ale Cupei Chinei. Formația sa, Dalian Yingbo, a obținut calificarea după un duel dramatic, decis la loviturile de departajare.

Nicolae Stanciu continuă să fie omul decisiv pentru Dalian Yingbo. Internaționalul român a deschis scorul încă din minutul 9 al confruntării din deplasare cu Henan, din optimile Cupei Chinei. Gazdele au egalat până la pauză, iar tabela a rămas neschimbată atât după cele 90 de minute regulamentare, cât și după prelungiri.

Calificarea s-a decis la loviturile de departajare, unde Stanciu și-a asumat prima execuție pentru formația sa și a transformat fără emoții. Dalian Yingbo s-a impus cu 6 la 5 și merge în sferturile de finală ale competiției. Golul marcat în Cupă confirmă forma excelentă a românului, care înscrie în al patrulea meci la rând pentru echipa sa. În campionat, după 18 etape, Dalian Yingbo ocupă locul al treilea în clasamentul primei ligi din China.