Noapte de coșmar pentru Manchester City și una de vis pentru Aston Villa. Paris Saint-Germain, deținătoarea ultimelor două trofee ale Ligii Campionilor, a dat lovitura pe terenul englezilor, impunându-se cu 4 la 2 chiar pe Etihad. Între timp Real Madrid a întors soarta unui meci nebun la Roma, cu un gol decisiv venit pe final, iar Liverpool a făcut spectacol în Austria. Totuși adevăratul recital al serii a fost oferit de Aston Villa, care a umilit-o pe Fenerbahçe cu 6 la 0.

O nouă rundă în Liga campionilor ne-a adus goluri multe, reveniri dramatice și favorite care au demonstrat că nu cedează ușor. Paris Saint-Germain, campioana ultimilor două ediții, a dat lovitura pe terenul lui Manchester City, unde s-a impus cu 4 la 2, într-unul dintre cele mai atractive dueluri ale serii. Parizienii au început în forță și au marcat de trei ori în prima repriză, prin Desire Doue, Ousmane Dembele și Vitinha.

După pauză, starul Erling Haaland a încercat să relanseze partida, reușind o dublă, însă Maghnes Akliouche a punctat pentru francezi și a consolidat avantajul oaspeților. PSG a ratat pe final și un penalty, iar Manchester City a fost nevoită să accepte o înfrângere dureroasă chiar în fața propriilor suporteri.

A fost spectacol și la Roma, unde Real Madrid a obținut o victorie dramatică, scor 4 la 3. Gazdele au pus probleme serioase formației spaniole și au deschis primii scorul, dar vedeta Kylian Mbappe a egalat. Totuși AS Roma a reușit să preia controlul și să se distanțeze la 3 la 1, grației dublei lui Malen.

Madridul nu a renunțat însă la luptă. Carlos Espi a redus din diferență în minutul 83, Endrick a restabilit egalitatea, iar Antonio Rüdiger a dat lovitura decisivă în minutul 90. Astfel, campioana spaniolă a plecat cu toate punctele dintr-un meci în care părea să fie învinsă.

Liverpool a oferit un alt recital ofensiv, câștigând cu 6 la 3 în deplasare, în fața lui LASK. Bradley Barcola a fost omul meciului, reușind un hat-trick.

Ronald Araujo și Jeremie Frimpong au contribuit la desprinderea englezilor, iar Lewis Koumas a înscris și el. Austriecii au încercat să revină, marcând de trei ori, însă ofensiva lui Liverpool a fost prea puternică. Cormoranii au obținut așadar o victorie clară într-o partidă cu nouă goluri.

Scorul serii a fost înregistrat însă de Aston Villa. Englezii au demolat-o pe Fenerbahçe cu 6 la 0, într-o partidă dominată de la un capăt la altul. Johan Manzambi a deschis scorul, iar Nicolas Jackson a reușit o dublă în prima repriză.

După pauză, Ross Barkley a înscris de două ori, iar Tammy Abraham a stabilit rezultatul final în minutul 90. Formația turcă nu a găsit nicio soluție pentru a opri atacurile gazdelor și a plecat cu o înfrângere usturătoare. Astfel, seara europeană a fost dominată de victorii convingătoare, dar și de răsturnări de scor care au ținut suspansul până în ultimele minute.