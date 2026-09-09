Noapte istorică la US Open. Americanul Ben Shelton l-a eliminat pe campionul en-titre Carlos Alcaraz după un maraton încheiat la ora 3 și 33 dimineața, la New York. Iar un alt tenismen din Statele Unite Frances Tiafoe a revenit spectaculos de la 0 la 2 la seturi și l-a învins pe Alex Michelsen. Astfel, pentru prima dată după mai mulți ani, un american este sigur că va juca finala de la Flushing Meadows.

Ben Shelton a produs una dintre cele mai mari surprize ale turneului și s-a calificat în semifinalele US Open. Americanul l-a eliminat pe campionul en-titre Carlos Alcaraz, după un meci de patru ore și 28 de minute. Partida a început la ora locală, în New York - 23:05 și s-a încheiat la 3:33 dimineața, devenind cea mai târzie partidă din istoria turneului. Alcaraz a câștigat primul set în tie-break, însă Shelton a revenit spectaculos și a dominat următoarele două acte. Spaniolul a trimis meciul în decisiv, dar americanul a rezistat până la final și s-a impus în super tie-break, cu 10 la 7. Shelton a servit excelent, iar unele dintre loviturile sale au depășit 240 de kilometri pe oră.

Pentru Shelton este prima victorie în fața lui Alcaraz, după trei înfrângeri consecutive. Spaniolul avea și un bilanț perfect, 13 victorii din 13 meciuri cu americani la turneele de Grand Slam.

Între timp Frances Tiafoe a făcut o revenire spectaculoasă în fața lui Alex Michelsen, într-un duel sută la sută american. Condus cu 0 la 2 la seturi și apoi cu break în actul al treilea, Tiafoe a întors partida și s-a impus cu 5 la 7, 3 la 6, 7 la 5, 6 la 3 și 7 la 6, după un meciul ce a durat patru ore și 38 de minute.

Astfel, după meciurile de noaptea trecută, Ben Shelton și Frances Tiafoe se vor duela pentru un loc în finala US Open, iar Statele Unite are garantat un finalist la New York. Miza este una uriașă, deoarece americanii așteaptă un campion masculin la US Open de mai bien de 20 de ani, din 2003, atunci când Andy Roddick cucerea trofeul la Flushing Meadows.