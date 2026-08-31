Șoc uriaș la US Open. Novak Djokovic a fost eliminat încă din primul tur, pentru prima dată în carieră. Sârbul a pierdut în fața argentinianului Mariano Navone, după un meci de peste patru ore și jumătate.

Novak Djokovic și-a început cu stângul aventura la ultimul Grand Slam al anului.

Campionul sârb, în vârstă de 39 de ani, a fost eliminat în primul tur de argentinianul Mariano Navone, numărul 49 mondial. Djokovic a pierdut primul set în tie-break, dar a revenit spectaculos. Sârbul a câștigat următoarele două seturi, cu 7 la 5 și 6 la 4, și a preluat conducerea cu 2 la 1 la seturi.

Totul arăta spre o victorie în 4 seturi a campionului sârb, mai ales după ce în actul al patrulea, Djokovic a început bine și s-a desprins la 2 la 1. Însă problemele fizice a lui Djokovic au devenit tot mai evidente. Sârbul a acuzat crampe, dureri de spate și la umăr și a vomitat pe teren.

Navone a profitat de situație, a întors manșa și s-a impus cu 6 la 2, iar în decisiv Djokovic nu a mai putut ține pasul. Argentinianul a câștigat setul cu 6 la 1 și a obținut cea mai importantă victorie a carierei, după un meci maraton de 4 ore și 36 de minute.

Vizibil afectat după înfrângere, Djokovic nu s-a grăbit să părăsească arena.

Sârbul a rămas câteva clipe pe teren, a salutat publicul și le-a mulțumit spectatorilor pentru susținere, în timp ce din tribune au continuat să vină aplauze.

Djokovic a mers încet spre tunel, dar înainte de a dispărea din arenă s-a oprit pentru a semna mai multe autografe fanilor. Momentul despărțirii a fost unul extrem de emoționant. Vizibil copleșit, Djokovic a izbucnit în lacrimi în tunel, după probabil ultimul său meci de pe arena Arthur Ashe.

Prima zi de la US Open a adus și alte rezultate importante. Daniil Medvedev, cap de serie, a trecut fără mari probleme, în 3 seturi, de francezul Hugo Gaston, scor 6 la 4, 6 la 2 și 6 la 4.

Alexander Bublik a început și el cu dreptul turneul. Kazahul l-a învins pe americanul Jeffrey John Wolf cu 6 la 4, 6 la 2, 3 la 6 și 6 la 1.

Iar un fost participant de anul trecut de la Moldova Open, Toby Samuel a oferit o altă surpiză, britanicul eliminând-ul pe mult mai titratul tenismen ceh Tomas Machac, scor 6 la 2, 6 la 3 și iarăși 6 la 2.

US Open, se desfășoară la New York între 30 august și 13 septembrie și este ultimul turneu de Mare Șlem al sezonului. Deținătorul trofeului este spaniolul Carlos Alcaraz, care urmează să debuteze în această seară împotriva rusului Roman Safiullin. Campionul turneului se va alege cu un cec record de 5 milioane și jumătate de dolari.