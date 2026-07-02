Novak Djokovic a devenit viral la Wimbledon. Liderul tenisului mondial nu doar că l-a învins categoric pe Stefanos Tsitsipas, dar a oferit și unul dintre cele mai amuzante momente ale turneului, după ce a speriat, în glumă, un copil de mingi.

Novak Djokovic a demonstrat că este într-o formă excelentă la Wimbledon și că, atunci când jocul îi permite, își face timp și pentru glume. Sârbul de 39 de ani s-a calificat fără emoții în turul al treilea, după o victorie clară, în trei seturi, în fața grecului Stefanos Tsitsipas.

Momentul care a cucerit internetul s-a produs însă între seturi. În timp ce un copil de mingi îl ajuta să îndepărteze cu o foarfecă banda kinesio aplicată pe umărul drept, Djokovic a simulat că a fost tăiat din greșeală. Speriată, fata a făcut imediat un pas înapoi și și-a dus mâna la piept, convinsă că l-a rănit pe campionul sârb. După câteva secunde de suspans, Djokovic a izbucnit în râs, iar tânăra și-a dat seama că totul fusese doar o farsă.

Imaginile au devenit rapid virale și au fost distribuite pe rețelele sociale din întreaga lume. La interviul de după meci, Djokovic și-a cerut scuze pentru glumă și a explicat că atmosfera relaxată a meciului i-a permis să se destindă.

Novak DJOKOVIC, TENISMEN: „Îmi pare rău dacă am speriat-o. Probabil nu a fost cea mai inspirată glumă. Aveam un avantaj confortabil, eram relaxat și pur și simplu mă distram puțin.”

În plus în timpul interviului de pe teren, Djokovic l-a observat în Loja Regală pe celebrul jucător de golf Rory McIlroy, care purta celebra jachetă verde oferită câștigătorilor Mastersului de la Augusta.

Sârbul nu a ratat ocazia și l-a provocat imediat la un schimb inedit. Replica a stârnit aplauzele și râsetele spectatorilor de pe Terenul Central.

Novak DJOKOVIC, TENISMEN: „Rory, ce jachetă frumoasă! Este cea de la Masters? O vreau! Hai să jucăm tenis, nu golf. Pun jacheta mea contra jachetei tale.”

Dincolo de momentele amuzante, prestația lui Djokovic a confirmat că rămâne unul dintre marii favoriți ai competiției. Sârbul are 24 de titluri de Mare Șlem, cele mai multe la masculin, și urmărește la Wimbledon al optulea trofeu din carieră pe iarba londoneză. În turul al treilea, Novak Djokovic îl va întâlni pentru prima dată în circuitul ATP pe francezul Arthur Rinderknech.