O nouă medalie pentru Moldova la Campionatul European de haltere. Ion Badanev a cucerit argintul în concursul juniorilor sub 20 de ani, la categoria de până la 65 de kilograme. Sportivul moldovean a ridicat 280 de kilograme la total și a urcat pe treapta a doua a podiumului continental. Este a doua medalie pentru țara noastră, după ce Gabriela Danilov a obținut bronzul în prima zi a competiției din Albania.

Ion Badanev a început în forță a doua zi a Campionatului European de haltere pentru juniori și tineret, desfășurat în orașul Durrës din Albania. La categoria de până la 65 de kilograme, sportivul moldovean a ridicat 124 de kilograme la stilul smuls, rezultat care i-a adus doar locul cinci.

Însă apoi la stilul aruncat, Badanev a avut o evoluție mai bună. A ridicat 156 de kilograme și a obținut medalia de argint în această probă.

Cu un total de 280 de kilograme, moldoveanul a încheiat concursul pe locul secund, devenind vicecampion european la categoria U20.

Nu este prima performanță importantă a lui Ion Badanev pe scena continentală. În 2024, acesta a devenit campion european la juniori, la categoria de până la 61 de kilograme, cucerind aurul la stilul aruncat și la total. Apoi în 2025, la Europenele din Albania, a obținut argintul la total, la categoria de până la 65 de kilograme, iar în aprilie 2026, anul acesta a ocupat locul patru la Campionatul European de seniori.

Republica Moldova a început cu dreptul actuala ediție a Europenelor. În prima zi a competiției, Gabriela Danilov a cucerit medalia de bronz la stilul smuls, în categoria de până la 53 de kilograme Under 20, după ce a ridicat 79 de kilograme.

Campionatul European de juniori și tineret se desfășoară în perioada 12–19 octombrie, în orasul Durres, Albania. La competiție sunt înscriși aproape 400 de halterofili din 39 de țări, iar Moldova are un lot de 15 sportivi.