S-a născut o nouă stea în tenisul mondial. În vârstă de doar 21 de ani, jucătoarea din Cehia, Linda Nosková a câștigat pentru prima dată în carieră un trofeu de Grand Slam, după o finală dramatică împotriva compatrioatei Karolína Muchová. Nosková a ratat cinci mingi de meci în setul secund, dar și-a regăsit calmul și s-a încoronat regină la Wimbledon.

Linda Nosková este noua regină de la All England Club, după o finală cu răsturnări spectaculoase pe iarba londoneză. În ultimul act, unul sută la sută ceh, cele două jucătoare au oferit un spectacol pe măsura momentului. Pe Arena Centrală, Nosková a început partida perfect și a arătat încă din primele game-uri că este pregătită pentru cea mai importantă zi a carierei. Cap de serie numărul 9 la Wimbledon, Noskova a returnat agresiv și a pus presiune constantă pe serviciul adversarei. Break-ul reușit la 3 la 1 i-a oferit avantajul decisiv în primul set, pe care l-a câștigat categoric, cu 6 la 2. În setul secund, finala părea aproape închisă. Nosková a continuat să domine și s-a desprins la 5 la 2, având ocazia să servească pentru trofeu. A urmat însă o revenire spectaculoasă a Muchovei.

Jucătoarea de 29 de ani a refuzat să renunțe și a salvat nu mai puțin de cinci mingi de campionat. Cu lovituri precise și o revenire incredibilă din punct de vedere mental, Muchová a câștigat cinci game-uri consecutive și a întors complet soarta setului secund, pe care l-a închis cu 7 la 5.

Nosková a fost vizibil afectată de moment și a avut nevoie de o pauză pentru a-și regăsi concentrarea izbucnind în lacrimi, dar a reușit să se regăsească. În decisiv, Nosková a demonstrat o maturitate incredibilă pentru vârsta sa. Ea a lovit prima, a făcut break-ul și a preluat conducerea cu 3 la 0. Apoi la 5 la 3, cehoaica a servit pentru trofeu și, spre deosebire de setul secund, nu a mai ezitat. A închis partida cu un serviciu câștigător și s-a prăbușit de emoție pe iarba londoneză.

Linda NOSKOVA, CAMPIOANĂ WIMBLEDON: „Mă simt incredibil. Toate aceste meciuri au fost atât de dificile, fizic și mental. Astăzi, mai ales, nu e niciodată ușor să obții ultimul punct”.

La doar 21 de ani, Linda Nosková devine una dintre cele mai tinere campioane din istoria recentă de la Wimbledon.

Linda NOSKOVA, CAMPIOANĂ WIMBLEDON: „Karo, chiar m-ai făcut să muncesc pentru acest trofeu, nu am să uit asta. Așa cum ai spus, suntem prietene. Sunt atât de fericită că am putut juca prima mea finală de Grand Slam cu tine. Ești o adevărată luptătoare. Cred că am scris istorie astăzi”.

De cealaltă parte, Karolína Muchová pierde a doua finală de Grand Slam din carieră, după cea de la Roland Garros 2023, însă părăsește Wimbledon cu una dintre cele mai bune performanțe ale carierei.

Karolina MUCHOVA, FINALISTĂ WIMBLEDON: „Este foarte greu să găsesc cuvinte. O să încep cu Linda – fosta mea prietenă! Glumesc, evident, oarecum”.

Nici Muchova nu și-a putut stăpâni emoțiile, ștergându-și lacrimile în timpul interviului.

Karolina MUCHOVA, FINALISTĂ WIMBLEDON: „Voi lupta, voi lupta și mai mult. Îmi doresc acest trofeu. Sper să pot ajunge din nou în finală, să mă întorc ... mulțumesc foarte mult”.

Linda Noskova este a treia jucătoare din Cehia care cucerește trofeul feminin în ultimele patru ediții la Wimbledon, după Markéta Vondroušová și Barbora Krejčíková. Campioana de la All England Club va încasa un premiu de aproximativ 5 milioane de dolari, în timp ce finalista va primi jumătate din această sumă.