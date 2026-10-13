O victorie așteptată de 25 de ani. Coventry a făcut spectacol în fața propriilor suporteri și a spulberat-o surpinzător pe Newcastle cu 4 la 1. Nou-promovata a marcat de patru ori, a obținut al doilea succes consecutiv în Premier League și a ieșit din zona retrogradării.

Coventry City a obținut o victorie răsunătoare în fața lui Newcastle United, în etapa a șasea din Premier League. Gazdele au început în forță și au deschis scorul încă din minutul 6. Portarul lui Newcastle, Lukas Hornicek, a ieșit neinspirat la o minge în careu și l-a faultat pe Sidiki Cherif. Arbitrul a dictat penalty, iar Jack Rudoni a transformat fără emoții. Newcastle a încercat să restabilească egalitatea, iar Matias Fernandez-Pardo a ratat o oportunitate uriașă, în minutul 43. Atacantul oaspeților l-a driblat pe portar, însă fundașul Bobby Thomas a revenit providențial și a respins mingea de pe linia porții. Coventry a lovit din nou imediat după reluare. În minutul 48, Sidiki Cherif a majorat diferența cu un șut puternic, expediat din apropierea careului.

Pentru tânărul atacant, în vârstă de 19 ani, a fost primul gol pentru Coventry, într-un meci în care a avut și alte ocazii de a înscrie. Newcastle nu a renunțat și a redus din handicap în minutul 70. Fundașul Sven Botman a eușit un șut spectaculos de la marginea careului, iar mingea s-a oprit în plasa porții lui Rushworth. Reușita olandezului a reaprins speranțele oaspeților, care au încercat să forțeze egalarea. Coventry a rezistat însă presiunii și a dat lovitura decisivă în minutul 81. Introdus pe teren cu doar câteva minute mai devreme, Ellis Simms a profitat de o pierdere de balon a lui Joelinton și a înscris. Atacantul a marcat practic la prima atingere a balonului după intrarea în joc. Gazdele nu s-au mulțumit cu atât. Imediat Brandon Thomas-Asante a fost aproape să înscrie, însă șutul său a lovit bara, iar în minutul 86, Stephen Mfuni a stabilit scorul final, de 4 la 1, cu o execuție precisă.

La numai 18 ani, fundașul împrumutat de la Manchester City a înscris primul său gol la nivel de seniori și a devenit cel mai tânăr marcator al lui Coventry în Premier League. Pentru echipa nou-promovată, succesul reprezintă mai mult decât trei puncte. Formația a obținut a doua victorie consecutivă în campionat, după ce anterior s-a impus și în fața lui Nottingham Forest, și a ieșit din zona retrogradării, urcând până pe locul 14. Astfel, Coventry a transformat o seară obișnuită de campionat într-un moment istoric pentru suporteri. Echipa pregătită de Frank Lampard a pus capăt unei așteptări de peste 25 de ani pentru o victorie pe teren propriu în prima ligă engleză.