Victorie importantă pentru Oleg Reabciuk în Europa League. Fundașul naționalei Moldovei a oferit o pasă decisivă în succesul obținut de echipa sa Anderlecht, în deplasare cu OFI Creta. Am avut parte de o seară cu răsturnări de scor și goluri pe bandă rulantă în cea de-a doua competiție ca importanță din Europa. AC Milan a revenit de la 0 la 2 și a învins-o pe Olympiacos, iar Bournemouth a bifat a cincea victorie consecutivă și rămâne singura echipă cu punctaj maxim.

Moldoveanul Oleg Reabciuk a fost din nou decisiv pentru Anderlecht în Europa League. Fundașul tricolorilor a început titular în partida din deplasare cu OFI Creta și a contribuit la deschiderea drumului spre victorie. Belgienii au început în forță și au marcat pentru 1 la 0 în minutul 20, prin Bentayeb. Iar avantajul a fost majorat în minutul 39, când Thelo Aasgaard a finalizat o acțiune la care a contribuit și internaționalul moldovean Oleg Reabciuk.

Gazdele au încercat să revină în joc după pauză atunci când Fountas a transformat un penalty și a redus din diferență, însă Anderlecht nu a cedat. În prelungiri, Adriano Bertaccini a înscris pentru 3 la 1 și a securizat victoria formației belgiene. Este al treilea succes consecutiv pentru Anderlecht în competiție, iar după cinci etape, echipa din Bruxelles are 9 puncte și ocupă locul 11 în clasamentul general, din cele 36 de participante. În fruntea clasamentului se află Bournemouth, care continuă să aibă un parcurs perfect. Englezii au obținut a cincea victorie din tot atâtea meciuri, după un succes dramatic în deplasare, cu Celta Vigo, scor 1 la 2, prin golurile lui Alvaro Rodriguez și Rayan.

O revenire spectaculoasă aseară a reușit și Juventus. Italienii au fost conduși de Omonia Nicosia, după golul lui Charalambous, însă Bătrâna Doamnă a schimbat complet fața jocului după pauză. Francisco Conceicao a egalat în minutul 47, iar Weston McKennie a adus-o pe Juve în avantaj. Jonathan David și Yildiz au completat spectacolul, iar torinezii au câștigat cu 4 la 1.

Juventus are 13 puncte și ocupă locul secund, la două puncte în spatele liderului Bournemouth. Și Bayer Leverkusen își consolidează poziția în partea superioară a clasamentului. Germanii au câștigat cu 2 la 0 pe terenul lui Dinamo Zagreb.

Dar cel mai spectaculos duel al serii s-a disputat la Atena, unde AC Milan a reușit o revenire de senzație în fața lui Olympiacos.

Grecii au început excelent și au condus 2 la 0, iar suporterii gazdelor sperau la o victorie importantă. Numai că italienii au refuzat să se predea. Omari Hutchinson a devenit protagonistul serii. Englezul a redus din diferență în minutul 56, iar după aceasta a oferit 2 pase de gol, la reușitele lui Cisse și Pulisic.

În prelungiri, Diego Moreira a marcat pentru 4 la 2 și a consfințit una dintre cele mai spectaculoase reveniri ale etapei. Următoarea rundă din Liga Europei se va disputa pe 10 decembrie.