Patru victorii consecutive, un parcurs în forță și o finală pentru aur. Boxerul moldovean Alexandru-Achile Buhaniuc a luptat până la capăt pentru titlul european de până la 17 ani, iar la final a urcat pe treapta a doua a podiumului.

Alexandru-Achile Buhaniuc a devenit vicecampion european în categoria de 60 de kilograme, la europeanul de la Budva, din Muntenegru. Pgilistul nostru a trecut rând pe rând de un georgian, de un boxer din Kosovo și apoi l-a învins la puncte pe un azer.

În semifinale, moldoveanul s-a impus prin superioritate tehnică în fața unui boxer din Armenia, dar în lupta pentru aur, Buhaniuc a cedat în fața englezului Charlie Kiit. Argintul obținut la Budva se adaugă celui mai important rezultat din cariera sa de până acum.

Pugilistul din Chișinău confirmă astfel că titlul continental cucerit anul trecut nu a fost o întâmplare. În iulie 2025, Buhaniuc a devenit campion european la juniori, în categoria de 54 de kilograme. La actuala ediție a Campionatului European Under 17, Republica Moldova a fost reprezentată de 13 sportivi.