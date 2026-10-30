Rezultatul carierei pentru judocanul Petru Pelivan. Moldoveanul a câștigat Grand Slam-ul de la Abu Dhabi, unul dintre cele mai pestigioase turnee din lumea acestui gen de sport.

Petru Pelivan a devenit campionul categoriei de până la 81 de kilograme. Judocanul de 26 de ani a câștigat toate cele cinci bătălii, în marea finală reușind să se impună în fața unui finlandez. Un punct a fost suficient pentru a cuceri medalia de aur.

Turneele Grand Slam sunt cele mai prestigioase, după Mastersuri, Campionatele Mondiale și Jocurile Olimpice. Câștigătorii acumulează câte 1000 de puncte, iar până acum Petru Pelivan nu a avut aur la nicio competiție mai importantă. Victoria de la Abu Dhabi este semnificativă și în procesul de calificare la Olimpiada din 2028.

Cinci judocani participă din Moldova la Abu Dhabi, Mihail Latîșev fiind ultimul rămas în concurs.