O performanță incredibilă ca a portarului român Duckadam. Un goalkeeper a blocat toate cele patru penalty-uri ale adversarilor și și-a calificat echipa în turul următor al Cupei Ligii Angliei. Lukas Jensen a fost eroul lui Millwall într-o seară nebună în Carabao Cup, în care mai multe meciuri s-au decis de la punctul cu var.

Fotbalistul Lukas Jensen a avut o seară de neuitat. Portarul danez al lui Millwall a apărat toate cele patru lovituri de departajare executate de jucătorii lui QPR și și-a calificat echipa în turul doi al Cupei Ligii Angliei. După ce în timpul regulamentar, cele două formații au încheiat la egalitate, 1 la 1, câștigătoarea a fost decisă direct la penalty-uri, deoarece în Carabao Cup, nu se joacă prelungiri în această fază. Aici a început spectacolul lui Jensen. Danezul a apărat consecutiv execuțiile lui Ilias Chair, Harvey Vale, Koki Saito și Kwame Poku.

De partea cealaltă, portarul lui QPR, Pierce Charles, a apărat și el două lovituri, însă Millwall s-a impus cu 2 la 0 la penalty-uri, grație evoluției fabuloase a lui Jensen.

Performanța lui Jensen amintește de Helmuth Duckadam, care a intrat în istoria fotbalului în 1986, după ce a apărat toate cele patru penalty-uri ale Barcelonei în finala Cupei Campionilor Europeni câștigată de Steaua.

Dar bătălia de la Londra a fost doar una dintre poveștile spectaculoase ale serii. West Ham a început cu stângul duelul cu Portsmouth. Oaspeții au deschis scorul la Londra, însă formația antrenată de Nuno Espírito Santo a întors rapid partida. Taty Castellanos a egalat în minutul 43, iar Jarrod Bowen a înscris pentru 2 la 1 chiar înainte de pauză, cu un șut spectaculos de la distanță.

Castellanos a lovit din nou la începutul reprizei secunde și a stabilit scorul final, 3 la 1.

Un alt moment special a avut loc la Burnley. Gazdele au fost ținute în șah de Notts County, 1 la 1, iar calificarea s-a decis la penalty-uri. Burnley s-a impus în cele din urmă cu 4 la 3, iar lovitura decisivă a fost transformată de Kyle Walker.

Un alt meci dramatic s-a jucat între Preston și Huddersfield. Oaspeții au condus din minutul 38, prin Radinio Balker, iar Preston a rămas în inferioritate numerică. Totuși, gazdele au refuzat să piardă. Jusef Erabi a egalat în minutul 90+3 și a trimis meciul la penalty-uri. Acolo Preston a avut nervii mai tari și s-a impus cu 4 la 3 la loviturile de departajare.

Cupa Ligii Angliei, denumită Carabao Cup, este o competiție eliminatorie în care participă cluburile din Premier League și din următoarele trei eșaloane, campioana în exercițiu fiind Machester City.